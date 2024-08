La ciencia desvela cómo y cuándo tienes que tomar el café para quemar grasas y adelgazar

El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial, además de encontrarse en el top 3 de las bebidas más consumidas en el mundo, junto al agua y al té.

Añadir café a nuestra dieta aporta una gran cantidad de beneficios para la salud, puesto que contiene antioxidantes y cafeína, que pueden ayudar a mejorar la concentración y al rendimiento cognitivo en general. Además, según un estudio publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', refleja que el consumo de café se asocia a una disminución de la mortalidad.

Son muchas las personas que quieren adelgazar y para ello aumentan su actividad física y empiezan a comer más sano. Sin embargo, muchos desconocen que Científicos de la Universidad de Granada demostraron que tomar café antes de entrenar ayuda a quemar grasas.

Los expertos comentaron que la ingesta de cafeína (unos 3 mg/kg, el equivalente a un café bien cargado) media hora antes de realizar ejercicio aeróbico ayuda a quemar grasas de una forma eficaz.

Francisco José Amaro-Gahete, el autor principal del estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, explicó que la idea de hacer ejercicio en ayunas por la mañana incrementa la oxidación de grasas "podría carecer de base científica, ya que se desconoce si este aumento es debido a la realización en sí de ejercicio en horario de mañanas o por el hecho de permanecer en ayunas durante un prolongado periodo temporal".

En el estudio participaron 15 hombres con una edad media de 32 años que hicieron una prueba de ejercicio cuatro veces en intervalos separados por siete días. "Los resultados de nuestro estudio pusieron de manifiesto que la ingestión aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio independientemente de la hora del día".