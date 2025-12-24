La ciencia lo confirma: así es cómo y cuándo tienes que tomar el café para quemar grasas y adelgazar

El café es mucho más que una simple bebida, ya que forma parte de la cultura y la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo. Se ha convertido en uno de los productos más comercializados a nivel global y se encuentra entre las tres bebidas más consumidas del planeta, junto con el agua y al té.

Incorporar café a la dieta puede aportar numerosos beneficios para la salud, ya que contiene antioxidantes y cafeína, sustancias que ayudan a mejorar la concentración y el rendimiento cognitivo en general.

Además, según un estudio publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', el consumo de café se asocia con una disminución de la mortalidad.

Muchas personas quieren adelgazar, y para lograrlo aumentan su actividad física y comienzan a llevar una alimentación más saludable. Sin embargo, muchos desconocen que Científicos de la Universidad de Granada demostraron que tomar café antes de entrenar ayuda a quemar grasas.

Los expertos señalaron que la ingesta de cafeína (aproximadamente unos 3 mg/kg, el equivalente a un café bien cargado) media hora antes de realizar ejercicio aeróbico contribuye de forma eficaz a la quema de grasas.

Francisco José Amaro-Gahete, autor principal del estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, explicó que la idea de hacer ejercicio en ayunas por la mañana incrementa la oxidación de grasas "podría carecer de base científica, ya que se desconoce si este aumento se debe a la realización del ejercicio en horario matutino o al hecho de permanecer en ayunas durante un prolongado periodo temporal".

En el estudio participaron 15 hombres con una edad media de 32 años, quienes realizaron una prueba de ejercicio en cuatro ocasiones, separadas por intervalos de siete días.

"Los resultados de nuestro estudio pusieron de manifiesto que la ingestión aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio independientemente de la hora del día", declaró el científico.