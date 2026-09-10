La ciencia lo confirma: esto es lo que ocurre realmente en el cuerpo al tomar lácteos enteros

Durante años, los lácteos desnatados se han presentado como la opción más saludable, sobre todo para quienes quieren cuidar su peso y reducir el consumo de grasas. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Toronto pone en duda que los lácteos enteros sean tan perjudiciales como se ha pensado durante tanto tiempo.

La investigación, publicada en 'The Journal of Nutrition', siguió durante 12 semanas a 74 adultos de entre 25 y 60 años con sobrepeso u obesidad, que fueron divididos en tres grupos con diferentes pautas de alimentación. Uno de ellos redujo las calorías y tomó pocos lácteos, mientras que los otros dos incorporaron tres raciones diarias de productos lácteos enteros.

Los alimentos incluidos fueron leche, yogur y queso, y al finalizar el estudio no se encontraron diferencias significativas en el peso, la grasa corporal o los niveles de colesterol entre los participantes. Tampoco se observaron cambios negativos relevantes en la glucosa, los triglicéridos o la resistencia a la insulina entre quienes consumieron las tres raciones diarias.

El especialista resuelve la duda: ¿Se puede adelgazar sin renunciar a los lácteos? / k

El resultado fue especialmente llamativo porque los participantes que tomaron más lácteos también registraron mejoras en la presión arterial y aumentaron la cantidad de calcio, proteínas y vitamina D de su dieta. En el caso del calcio, quienes consumieron tres raciones diarias llegaron a superar los 1.000 miligramos al día, frente a los aproximadamente 760 miligramos del grupo que tomó menos lácteos.

Una de las posibles explicaciones está en la llamada 'matriz láctea', una teoría que plantea que no se debe analizar únicamente la grasa de estos alimentos, sino también cómo interactúa con el resto de sus componentes. Harvey Anderson, profesor de la Universidad de Toronto y autor principal del estudio, explica que "los productos lácteos contienen dos proteínas, la caseína y el suero, que están unidas entre sí con grasa y mezcladas con nutrientes".

Según los investigadores, esta combinación podría hacer que los nutrientes se liberen de manera más gradual durante la digestión y, además, favorecer una mayor sensación de saciedad. Esto ayudaría a explicar por qué incluso los participantes que podían consumir los lácteos enteros sin una restricción estricta de calorías no terminaron ganando más peso durante las 12 semanas.

El yogur natural es un alimento con bajo contenido de calorías / l

Anderson también cuestiona la visión que durante años ha existido sobre la grasa de los lácteos y su posible impacto sobre la salud, asegurando que "el miedo a la grasa en los lácteos nos desvió por completo sobre los lácteos y sus ventajas".

Sin embargo, eso no significa que los lácteos enteros sean mejores para todos ni que las versiones desnatadas hayan dejado de ser una opción válida, por lo que Anderson envía un mensaje: "Mantén las cosas simples, consume una variedad de alimentos y no te excedas en nada".

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El estudio tiene algunas limitaciones importantes, ya que solo participaron 74 personas y el seguimiento duró 12 semanas, por lo que serán necesarias investigaciones más amplias y prolongadas para confirmar estos resultados.