La ciencia aclara a qué edad empieza realmente la tercera edad: más tarde de lo que piensas

Durante décadas, la sociedad ha asociado el inicio de la vejez con los 65 años, una edad que tradicionalmente coincide (o más bien coincidía) con la jubilación en muchos países. Sin embargo, la ciencia está empezando a cuestionar esta idea ya que consideran que la tercera edad empieza más tarde de lo que se pensaba.

Una investigación publicada en la revista Psychology and Aging analizó las respuestas de más de 14.000 adultos de entre 40 y 100 años a lo largo de 25 años. A todos se les hizo la misma pregunta: ¿a qué edad empieza una persona a ser considerada anciana?

Los resultados confirmaron un cambio muy evidente en la percepción social de la vejez:

Las personas de 65 años nacidas en 1931 creían que la vejez comenzaba sobre los 74 años.

Quienes nacieron en 1956 situaban ese momento casi tres años más tarde, en torno a los 76,8 años.

Por otro lado, los investigadores observaron que a medida que las personas envejecen, también retrasan la edad a la que consideran que empieza la vejez. Alguien de 64 años puede pensar que la vejez comienza a los 75 años, pero cuando cumple esa edad, la aumenta a los 80.

Una pareja de ancianos / Sport

¿Y por qué se da esta situación? La ciencia destaca varios motivos, entre ellos el aumento de la esperanza de vida, una mejor salud en edades avanzadas y una mayor conciencia sobre el cuidado físico y mental. Y por supuesto, también influye cómo percibimos el envejecimiento: en algunas sociedades el término 'rechazo' sufre un enorme rechazo, de ahí que no queramos padecerlo.

Con todo esto, las conclusiones de estos estudios son más que evidentes: la edad cronológica no es indicador de nada y cada vez es más importante la llamada edad biológica, que hace referencia al estado real de las células, los órganos y el organismo.

Podemos decir que dos personas con la misma edad pueden ser tanto adultos como ancianos, siempre que ellos se sientan así y su estado de salud refleje lo mismo.