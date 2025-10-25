Cielo gris y lluvias por toda Catalunya como antesala a la caída de las temperaturas

Después de una jornada en la que las fuertes rachas de viento tuvieron en vilo a toda Catalunya, el tiempo 'se calma' pero con una nota general que se impondrá durante la totalidad del día: cielos muy tapados por todo el territorio.

El Meteocat ha actualizado su pronóstico para el día de hoy, 25 de octubre de 2025, y muestra lo que arrancará con una mañana en la que el cielo estará entre tapado y muy tapado por las nubes en toda Catalunya.

A medida que pasen las horas del día... no se despejará el cielo. De hecho, el Meteocat apunta que lo que veremos será cómo las nubes ganan terreno progresivamente de oeste a este, quedando el cielo cada vez más cubierto en todos los espacios.

Lógicamente, tanta nubosidad nos dejará precipitaciones, y aunque no se esperan registros que requieran de alerta alguna, sí que parece que todo el territorio de Catalunya será susceptible de verse afectado por las lluvias.

Hasta entrada la tarde, el Meteocat apunta que las lluvias se darán de forma débil en ciertos puntos de la mitad oeste del territorio, y de la misma forma no se descartan lluvias más dispersa en distintos puntos de Catalunya.

Según avance el día, la posibilidad de precipitaciones aumentará en todas y cada una de las comarcas. Únicamente se espera que puedan producirse lluvias algo 'abundantes' en puntos del Pirineo, pero por lo demás las precipitaciones no serán preocupantes.

Por otro lado, aunque se anticipa que a partir de este domingo se producirá un descenso gradual de las temperaturas, durante la jornada de hoy habrá un ligero aumento general de la sensación térmica respecto a lo experimentado en las previas 24 horas.

En general, hablamos de un día que estará totalmente bañado con los grises colores que suelen acompañar al otoño. Puede que, pese a ello, este sea el último día de este año en el que todavía sea posible vestir algo 'fresco'.