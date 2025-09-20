La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina

La suspensión de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España por la multitudinaria protesta propalestina en Madrid sigue coleando. El pelotón se vio obligado a parar a la entrada de la capital tras la invasión de la calzada por parte de varios manifestantes. La Policía Nacional, que cargó contra las protestas en algunas partes de la ciudad tras el lanzamiento de vallas y otros objetos, detuvo a dos personas por los altercados.

Media España estaba viendo el final de la 80ª edición de La Vuelta desde la televisión escuchando los tradicionales comentarios de Carlos de Andrés y Perico Delgado. "Es lamentable lo que está pasando, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero en la Vuelta a España no se está respetando. La imagen que estamos dando en el mundo es lamentable", sentenció en directo el exciclista, una postura en contra de las manifestaciones propalestinas sin criticar tampoco la polémica participación del equipo Israel-Premier Tech.

Tras acabar la retransmisión deportiva, Perico Delgado acudió a las redes sociales para cargar duramente contra Pedro Sánchez escribiendo un tuit que rápidamente se hizo viral. "Un presidente del Gobierno apoyando las manifestaciones violentas. Él y sus socios que tanto protestan llevan gobernando años y vendiendo armas a Israel".

"No nos ha gustado su postura"

La postura sobre todo lo sucedido en La Vuelta a España de Perico Delgado ha provocado que mucha gente le haya perdido el cariño y la admiración que le tenía por su carrera deportiva. Ese es el caso de La Ciclería, una cooperativa referente de la movilidad a dos ruedas en Zaragoza, que ha decidido retirar el nombre del campeón del Tour de Francia de 1988 de la sala principal de su organización.

"Le pusimos su nombre por ser un referente, un ciclista carismático que nos enamoró por su forma de pedalear. Además, durante muchos años Perico Delgado fue un firme defensor de la bici urbana en un largo conflicto con el Gobierno", explican desde La Ciclería que mostró en su perfil de Instagram como quitaban la placa con el nombre de Perico Delgado para sustituirla por una bandera de Palestina.

"No nos ha gustado su postura afirmando que el boicot en La Vuelta y el ciclismo no tienen nada que ver con el conflicto en Gaza", afirman desde la organización que admite "haber disfrutado con La Vuelta" y con el ciclismo a pesar de las protestas. La Ciclería recalca a todos los aficionados de la bicicleta que les parece "injusto, atroz y despiadada" la violencia que está ejerciendo Israel con Palestina.

Berdusán o Londonderry

Tras este cambio, que está generando runrún en redes sociales, la sala principal de La Ciclería situada en la calle Gavín número 6 busca nuevo nombre. "Habíamos pensado en Annie Londonderry, primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta, o Manuel Berdusán, ciclista aragonés que terminó muriendo en un campo de concentración nazi", sentencian desde la organización zaragozana.