Christian Villar, sobre la diferencia entre ricos y pobres: "Cada uno reacciona de una forma distinta"

No todo el mundo tiene la misma situación económica. En la sociedad existe una desigualdad evidente: los ingresos, la riqueza y las oportunidades están distribuidos de manera muy desigual entre distintos grupos. Es una realidad marcada que, por ahora, parece muy difícil de cambiar.

No obstante, Christian Villar, empresario, inversor y mentor, ha compartido en sus redes sociales cuáles son, según él, algunas de las diferencias entre los pobres y los ricos. Aunque menciona solo tres, aclara que "te diría cien".

El empresario español explica que la primera diferencia es que "la gente pobre ve a alguien con más dinero que ellos y lo critica". En cambio, la gente rica tiene otra mentalidad: "Ve a alguien con más dinero que ellos y lo estudia".

Para él, la segunda diferencia es "muy sencilla" de entender. Según explica, la gente pobre, cuando cobra su sueldo, ya está pensando dónde gastárselo. Sin embargo, las personas ricas "recibe su dinero y ya está pensando dónde invertirlo para generar más".

La última es que "la gente pobre ve el riesgo como algo negativo y lo evita. Y la gente rica ve el riesgo como una oportunidad o algo positivo y se lanza".

Además, asegura que "tanto el rico como el pobre están viendo la misma situación, pero cada uno reacciona de una forma distinta ante esa misma situación".

"Porque nadie, nadie, nace con una mentalidad de pobre o de rico. La vamos construyendo según nuestra realidad y nuestras creencias", expone el empresario español a través de sus redes sociales.

La opinión de Villar no está pasando desapercibida en redes sociales. Un usuario indica que "entonces lo que necesito es el dinero, porque así es mi mentalidad". Otro bromea: "Este tío vive en una película".