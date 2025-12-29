Christian Pulisic rompe el silencio sobre su supuesta relación con Sydney Sweeney

Hace unos días que Christian Pulisic está en el foco mediático después de que algunos medios italianos como el 'DNA Bomber' o 'La Gazzetta dello Sport' difundieran rumores sobre una supuesta relación con la actriz Sydney Sweeney.

Tras conocer la noticia, muchos señalaron que el futbolista ya parecía estar comprometido con otra mujer, ya que en 2024 estuvo saliendo con la estrella del golf Alexa Melton durante el verano. Desde entonces han tenido apariciones intermitentes en los perfiles de Instagram de ambos.

En cuanto a la celebridad de Hollywood, este año rompió la relación que mantenía desde 2018 con el productor de cine Jonathan Davino. Además, en el pasado había revelado recibir numerosos mensajes de hombres famosos de todo el mundo interesados en conocerla, incluyendo algunos jugadores de equipos como Manchester United, Liverpool o Arsenal, sin revelar nombres.

Tras el partido del Milan contra el Hellas Verona, Pulisic estalló en redes sociales: "Por favor, dejen de publicar historias inventadas sobre mi vida personal. Es necesario pedir responsabilizarse a las fuentes, ya que puede afectar la vida de las personas".

Storie Instagram Pulisic / Instagram

Con estas palabras, el futbolista desmintió los rumores y aclaró la situación de forma tajante para proteger su entorno y su estabilidad personal, dejando claro que no mantiene ninguna relación con Sweeney.

Aunque había ciertas dudas, Christian Pulisic mantiene actualmente una relación con la golfista estadounidense Alexa Melton, con quien comenzó a salir en 2024, y sus fotos juntos en redes sociales confirman que el vínculo continúa.