Christian Gálvez tiene un programa en mente para presentar: es su mayor sueño

Christian Gálvez es uno de los presentadores más habituales de Mediaset, un rostro que durante años ha estado ligado a 'Pasapalabra', pero que ahora se encuentra prácticamente sin hueco en la parrilla televisiva tras el cambio de cadena del concurso. Sobre ello ha hablado en la entrevista que ha concedido al podcast 'Vaya vaina', una charla en la que también ha aclarado cuál es el programa en el que le gustaría participar y cuál presentaría, cumpliendo así uno de sus mayores sueños.

Por un lado, Christian Gálvez asegura que estaría encantado de participar como concursante en 'Tú si que vales', programa que presentó hace varios años antes de que se titulase 'Got Talent': "a 'Tu si que vales' con katanas", responde el presentador con humor.

Por otro lado, también aclara que su mayor sueño en estos momentos es presentar 'Tu cara me suena' o 'Got Talent'. Si bien 'Got Talent' pertenece a Mediaset, grupo de comunicación del que forma parte, presentar 'Tu cara me suena' implicaría un cambio de cadena, algo para lo que Christian Gálvez parece estar dispuesto a tenor de esta respuesta.

Los últimos proyctos televisivos de Christian Gálvez no han tenido suerte, pero el comunicador no deja de intentarlo y ya trabaja en uno nuevo del que no conocemos detalles.