Christian Gálvez desvela lo que todo el mundo piensa sobre 'La Revuelta' y Broncano

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Después de todo la polémica entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', Christian Gálvez explicó en el podcast 'Vaya Vaina' todo lo que se está viviendo por la lucha de audiencias. Además, reveló lo que muchas personas del sector piensan sobre el 'El Hormiguero'. "Motos tiene una fórmula y le sigue funcionando y le funciona muy bien", empezó señalando.

Por otra parte, Gálvez comentó la fórmula que están llevando a cabo en TVE: "Lo que no había funcionado antes en La 1 es este punto que Broncano desde un punto de vista minoritario hacía en plataformas. Entonces, me consta que cuando Broncano recibe la oferta y se va a La 1 a veces te ponen unas cláusulas de: oye, si el programa hace menos de esta audiencia, chao. Igual me estoy equivocando, pero lo que me ha llegado a mí y lo que se rumorea en el mundo de la tele, tampoco puedo apostar mi mano derecha, es que mínimo le pedían un seis".

El presentador de Telecinco confesó todo lo que está sucediendo con los índices de audiencia que está marcando 'La Revuelta': "Por ahora está haciendo 14, 15, 16, 17. Entonces... es muy fácil lanzarte a donde tira el futbolista cuando has visto el penalti después". Los presentadores de 'Vaya Vaina' le pidieron a Gálvez que se mojase entre Motos o Broncano, pero él no quiso elegir entre uno y contestó: "Ehhhh Christian Gálvez".