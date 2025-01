Christian Gálvez destapa toda la verdad sobre su separación con Almudena Cid: "Mi propósito era..."

Después de más de 15 años juntos, Christian Gálvez y Almudena Cid decidieron romper todos los lazos. No obstante, esta separación fue muy mediática y el famoso presentador siempre se mantuvo en silencio, a pesar de toda la rumorología que envolvía sobre su figura. Sin embargo, Gálvez ya no ha aguantado más y ha desvelado el verdadero motivo de la ruptura con Almudena en el pódcast 'Vaya vaina'.

El expresentador de 'Pasapalabra' explicó que "se ha contado muchísima mierda. Me molesta mucho cuando dicen ‘el que calla, otorga’. No, el que calla, calla. Dicen ‘será verdad’. No, uno intenta reconstruirse e intenta otra cosa en la vida. En este caso, mi propósito en la vida era ser padre. No pude ser padre y yo quería ser padre".

El comunicador siguió explicando en 'Vaya vaina' que "llega un momento en el que se acaba el amor y decides acabar con ello. A pesar de ser conocedor de todo lo que ello conlleva desde el punto de vista público y empezar una nueva vida". Por otro lado, admitió que él hizo lo que creía que era bueno para su bienestar.

En un momento de la entrevista, Gálvez estalló: "Yo me enamoré y la gente que le empieza a poner matemáticas al amor, entiendo que no se ha desenamorado y se ha enamorado en la pu** vida. Mi mujer no tuvo la culpa absolutamente de nada".

Para zanjar el tema, el presentador de televisión le envió una indirecta a Almudena. "Al final yo creo que es muy honrado decir ‘esto ha llegado hasta aquí, ya está’", señaló.