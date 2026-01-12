Chris Pratt, invitado de hoy de 'El Hormiguero': así es el proyecto que viene a presentar a España

'El Hormiguero' recibe esta noche, lunes 12 de enero, a una de las grandes estrellas de Hollywood que lo está petando estos últimos años con sagas como 'Jurassic World' y 'Guardianes de la galaxia'. Chris Pratt visitará el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto profesional, en una aparición muy esperada por todos los seguidores del cine internacional.

El actor estadounidense vuelve a la televisión en un momento clave de su carrera, consolidado como uno de los intérpretes más taquilleros y reconocibles del panorama actual. Durante la entrevista, Pratt hablará de 'Sin piedad', el proyecto que lo trae de regreso a nuestro país, una ambiciosa producción de acción y ciencia ficción que quiere arrasar en cines.

'Sin piedad', la nueva película de Chris Pratt y Rebecca Ferguson

En este thriller de acción y ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov ('Profile', 'Ben-Hur'), un detective (Chris Pratt) es acusado de asesinar a su esposa. Tiene solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada (Rebecca Ferguson), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.

Una película que aporta adrenalina en un género que sigue demostrando a día de hoy que puede innovar con un argumento muy actual: ¿cómo influirá la IA en el sistema judicial?

Chris Pratt y Rebecca Ferguson ('Silo') son las dos estrellas que protagonizan una película producida por Amazon MGM Studios y de los productores de 'Oppenheimer' y 'El caballero oscuro'.

Más allá de la promoción, la visita de Chris Pratt a 'El Hormiguero' servirá para repasar los hitos más destacados de su carrera, desde sus inicios en televisión hasta su consagración en el cine gracias a sagas que han marcado a toda una generación.