Un 'chorro polar' amenaza a España con más lluvias: las zonas más afectadas

España se prepara para la llegada de un chorro polar, que traerá borrascas atlánticas a partir del sábado. Así lo han confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé lluvias en el noroeste peninsular, un notable ascenso de las temperaturas en el Cantábrico y una posible extensión de las precipitaciones al resto del norte en los próximos días.

El llamado chorro polar no es una corriente de aire helado procedente del Polo norte, según parece indicar su nombre. Se refiere al conocido como jet stream, que según apunta Meteored “cogerá carrerilla dentro de unos días”.

El 'chorro polar' una corriente de vientos intensos que se forma en la atmósfera superior de la Tierra, cerca de los polos, y se desplaza de oeste a este. Se origina por la diferencia de temperatura entre las masas de aire frío que descienden del Ártico y las masas de aire cálido que ascienden desde los trópicos. Este fenómeno meteorológico influye significativamente en el clima, ya que guía la trayectoria de las borrascas y puede causar fenómenos extremos.

Una previsión tranquila para el sábado

El sábado se espera un ligero respiro. La atmósfera tenderá a estabilizarse en buena parte del país, aunque un sistema frontal se acercará al noroeste peninsular a lo largo del día. Esto provocará un aumento progresivo de la nubosidad, primero en Galicia y Castilla y León, y más tarde en el resto de la mitad norte. En el este y Baleares, la jornada será más tranquila, aunque podrían aparecer algunas lluvias débiles en los litorales catalanes y del mar de Alborán.

La AEMET prevé que este día sea de transición, con temperaturas algo más templadas y un ambiente más estable en el centro y sur peninsular. Sin embargo, los cielos permanecerán cubiertos durante gran parte de la jornada, anticipando un nuevo episodio de lluvias.