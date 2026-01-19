Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Choque entre Interior y Guardia Civil por las multas de la baliza V16: "Si no se usa, el agente debe multar"

El portavoz de la AUGC señala que los agentes están obligados a sancionar a quien no lleve encima la polémica luz de emergencia

La Guardia Civil contradice al ministro Marlaska en materia de sanciones por no llevar la V16.

La Guardia Civil contradice al ministro Marlaska en materia de sanciones por no llevar la V16.

Pol Langa

Pol Langa

La baliza V16 es uno de los elementos que han generado más polémica de los últimos años y cuenta con muchos detractores y quizás no tantos conductores a favor. Algunos dudan de su utilidad práctica en muchas situaciones potenciales, mientras que tampoco se entiende la necesidad de gastarse el dinero que cuestan.

Sea como sea, la realidad es que desde el 1 de enero de 2026 los conductores españoles están obligados a llevar encima la luz de emergencia, sea el vehículo que sea, y se enfrentan a posibles multas en caso de que las autoridades les pidan que muestren que cuentan con una de ellas.

Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: &quot;Son mejores los triángulos&quot;

Un taxi de Barcelona muestra la V16. / ·

Sin embargo, hace unas fechas, el Ministerio del Interior aseguraba que lejos de buscar el conflicto de buenas a primeras, los primeros meses formarían parte de una especie de un "período razonable" de adaptación en el que la policía no 'iría a pillar', como se suele decir coloquialmente.

El problema es que ahora es la contraparte, la Guardia Civil, la que pone en duda esta supuesta moratoria anunciada por parte del ministerio. Concretamente, lo hace a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y su portavoz, Diego Madrazo, que apunta que no han recibido ninguna indicación para ahorrar las multas como se apuntaba.

El portavoz de la AUGC, Diego Madrazo.

El portavoz de la AUGC, Diego Madrazo. / AUGC

"La Guardia Civil señala que no tiene orden por escrito de no multar a quienes no lleven la baliza. Pero nos encontramos con un anuncio verbal de moratoria por parte del ministro Marlaska, que a día de hoy no se ha traducido en ninguna instrucción escrita. Consideramos esto gravísimo", aseguraba, pues deja a los agentes en una situación incómoda.

Por eso mismo, Madrazo asegura que ante esta duda, siempre imperará la norma escrita: "Los agentes actúan conforme a órdenes escritas. Si no existe una directriz que indique lo contrario, la obligación es aplicar la ley", señalaba.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, / Jesús Hellín - Europa Press

De esta manera pretende quitar responsabilidad a los agentes: "No se puede trasladar al agente la responsabilidad de interpretar mensajes políticos", por lo que la directriz de actuar en base a lo que indica la legislación en firme debe ser la que impere en caso de duda.

Otro caso es el de Port de la Selva, un pueblo en Catalunya donde el alcalde anunció que no multarían a los vecinos ante una medida que consideraba injustificada. Aunque sin referirse a este caso concreto, Madrazo aseguraba que "la ley debe aplicarse igual en todo el territorio y eso solo se consigue con instrucciones claras", por lo que la policía local también debería multar.

