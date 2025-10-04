El 'Cholo' Simeone (55 años), se abre en canal al desvelar si perdonaría una infidelidad: "Lo más fácil es decir no"

Diego Pablo Simeone, el 'Cholo', de 55 años, es el entrenador más longevo de toda la Primera División con 14 años en el banquillo del Atlético de Madrid. Pese a un arranque en falso en esta temporada, el pasado fin de semana los colchoneros gritaban la victoria contra el Real Madrid en el derbi de la capital por 5 a 2 en el Metropolitano.

El argentino es uno de los técnicos que destacan por su pasión dentro y fuera del césped, como lo demuestran sus carreras por la banda y su gestualidad exacerbada en tantos partidos, sobre todo en los de más tensión.

Fuera de lo profesional, Simeone está casado con la modelo y empresaria argentina Carla Pereyra, de 39 años, desde 2019, aunque previamente había estado con la también modelo y empresaria, Carolina Baldini, que actualmente tiene 48 años. Un dato curioso es que la exmujer del 'Cholo' está saliendo actualmente con un piloto de avión que se apellida igual que la actual pareja del entrenador: Pablo Pereyra.

Con Baldini tuvo a sus tres hijos futbolistas, Giovanni Simeone (30 años), Gianluca Simeone (27 años) y Giuliano Simeone (22 años), mientras que con Pereyra ya ha visto nacer a Francesca (7 años) y a Valentina (4 años).

Respecto al tema familiar, en una entrevista concedida a finales del año pasado junto con su mujer, el 'Cholo' se sinceró acerca de si sería o no capaz de perdonar una infidelidad. Lejos de dar una respuesta rápida y fácil, el entrenador rojiblanco reflexionó sobre ello y dejó una interesante conclusión.

"Yo te pregunto, viene un ladrón y te roba, ¿cómo reaccionarías?", respondía en el podcast 'A solas con Vicky Martín Berrocal'. El técnico hace referencia al hecho de que en determinadas situaciones de la vida uno no es capaz de prever de qué manera reaccionaría.

"Puedes correr, puedes pelearte... Lo más fácil es decir no", revelaba no sin puntualizar que "las cosas cuando pasan en el momento... cada uno es cada uno". Con ello, el 'Cholo' defiende que cada persona tiene derecho a reaccionar como crea o sienta sin dar por sentado nada, y que está en su mano decidir si es algo tan grave como para cortar con la relación, o no.

Su mujer, por otro lado, secunda todo lo que dice su marido y expone una situación plausible. Explica que podría pasar que una de las partes se encuentre en una mala situación personal y que eso conlleve una crisis de pareja porque una de las partes no se percate, algo que puede terminar con un desliz. Por eso, opina que algo así no debería ser determinante para decidir si termia o no una relación.