HACIENDA

Chollo fiscal: el nuevo criterio de Hacienda que permite deducir la hipoteca en la Renta incluso si ya vendiste la casa

Se trata de un nuevo dictamen del TEAC que introduce una interpretación más favorable

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / La Moncloa

David Cruz

Si compraste tu casa antes del año 2013, atentos a la gran novedad que introducirá la próxima Declaración de la Renta. Hasta la fecha, si vendías esa casa y empleabas el dinero de la venta para pagar el resto de la hipoteca, Hacienda te decía: "¡Alto! Como ya vendiste la casa, ya no es tu vivienda habitual y no te puedes deducir ese pago".

Evidentemente, esto era una mala noticia porque la antigua Deducción por Vivienda Habitual permitía restar hasta 9.040 euros al año del dinero que pagas por la hipoteca, en función a varios requisitos y condiciones.

¿Qué ha cambiado en la deducción por vivienda habitual?

Un tribunal de Hacienda (el TEAC) ha dicho ahora que ese criterio no es justo y la nueva regla es tan simple como:

  1. Venta y pago no son lo mismo: el Tribunal Económico-Administrativo Central reconoce que, en la práctica, vender la casa y cancelar la hipoteca ocurren al mismo tiempo, cuando firmas ante notario.
  2. Sigue siendo 'habitual': como el pago de la hipoteca ocurre justo cuando todavía eres propietario, Hacienda debe permitir que te deduzcas esa cantidad de dinero.

De esta forma, si vendes tu casa comprada antes de 2013 y empleas ese dinero para terminar de pagar la hipoteca, puedes incluir la cantidad que cancelaste dentro del límite de 9.040 euros anuales en tu próxima Declaración de la Renta.

Quizás si no estás en esta posición te cuesta pensar de esta forma, pero esta novedad representa una victoria clara para muchos propietarios que ahora podrán obtener un ahorro importante a la hora de hacer su declaración.

Les permite sumar las cantidades destinadas a la cancelación a la base máxima de deducción del IPRF, optimizando así su próxima declaración. Y seguro que sus bolsillos lo acaban notando.

