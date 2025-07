Chollazo en Lidl: la piscina que se erige sola y sin instalación está a casi la mitad de precio

Lidl tiene una oferta irrepetible. En verano, siempre y cuando tengas espacio para ella, es imprescindible contar con una piscina.

Obligatorio para refrescarse en días de calor intenso y para que los más pequeños puedan jugar.

Tiene varias opciones en su catálogo la cadena de supermercados online, incluso algunas adaptadas para bebés, para que puedan experiementar con el agua, pero hay una que destaca por encima de todas.

Y si te da miedo la instalación no te preocupes lo más mínimo porque no es tubular, es decir, no necesitas montar una estructura y luego llenar. Esta piscina de Lidl es de instalación rápida, no necesitarás nada más que colocarla y llenarla, nada más, ya que se erige sola.

Tiene un diámetro de 4 metros y medio, por lo que pueden estar varias personas metidas a la vez refrescándose, y posee una altura de 120 centímetros, también más que suficiente para darse un chapuzón y relajarse.

Pero lo mejor de esta piscina es que no necesitarás nada más que empezar a llenarla. Más fácil imposible. Además cuenta con dos conexiones para la bomba de filtración y la manguera de un metro.

Además no viene solamente la piscina. En el set también se incluyen el resto de accesorios que son indispensables como la escalera, la lona de cobertura, la bomba de filtración y el cartucho de filtración.

De normal, esta piscina costaba en la web de Lidl 329,99 euros, pero está de oferta y la puedes conseguir por 179,99 euros, es decir, que está a un 45% de descuento por tiempo limitado.