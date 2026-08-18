'El Chiringuito' debuta con fuerza en Mediaset y se frota las manos con la entrevista exclusiva a José Mourinho de este martes

La renovación de 'El Chiringuito' llegó a su momento culmen con el estreno de la nueva temporada televisiva en Mediaset, su nueva casa después de abandonar Atresmedia tras 13 años de alianza.

Nuevo plató, nuevo logo pero las mismas ganas de dar de qué hablar de toda la vida, Josep Pedrerol puede sonreír porque los números auguran un buen futuro con la que, hasta el momento, había sido parte de la competencia.

Como es habitual, el programa da inicio a partir de la medianoche y se puede ver de lunes a jueves desde el canal Energy y los domingos, en Cuatro, que además, emitirá la redifusión de la noche anterior cada día a las 8:15 horas.

Repasaron toda la actualidad de FC Barcelona y Real Madrid, con temas candentes como el fichaje de Rodrigo Hernández por el club catalán o la potencial llegada de Julián Álvarez, y también de cómo afrontan los blancos el cierre del mercado y el inicio de la liga después del lavado de cara del equipo.

Buen inicio que convence a la audiencia

El arranque de esta nueva aventura en tierras desconocidas empezó de la mejor manera: con 646.000 espectadores, lo que supone un 5% de 'share', mejorando sustancialmente la media de la cadena durante la franja de emisión del 2,1%.

De hecho, los datos indican que 'El Chiringuito' representó el mejor dato de Energy en todo el día, demostrando la potencia que tiene el programa desde el primer día.

Estos datos refuerzan la presencia del programa, pues el último capítulo de la temporada anterior, el 20 de julio, terminó con 178.000 espectadores, que representó un 4,7% de la cuota con la victoria de la selección española en la final del Mundial el día anterior.

Además, durante su segunda jornada se espera que estos datos puedan mejorar gracias a la exclusiva que anunció Pedrerol: una entrevista a una persona relacionada con el último mercado de fichajes del Real Madrid, que no es otro que su entrenador, José Mourinho.