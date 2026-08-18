Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marc CasadóRafa JodarLuis de la FuenteLamine YamalEdu AguirreÁlvaro BenitoCancelo RodriFermínMercado FichajesBarcelona próximo partido GamperChris BumsteadLluís CarrascoDGTCañizaresFichajes BarçaFichajes Real MadridPS PlusOutdoor
instagramlinkedin

Audiencias

'El Chiringuito' debuta con fuerza en Mediaset y se frota las manos con la entrevista exclusiva a José Mourinho de este martes

El programa presentado y dirigido por Josep Pedrerol dio la bienvenida a los espectadores en su nueva etapa con buenos datos de audiencia

Josep Pedrerol, director y presentador de 'El Chiringuito', en emisión desde Energy.

Josep Pedrerol, director y presentador de 'El Chiringuito', en emisión desde Energy. / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pol Langa

Pol Langa

La renovación de 'El Chiringuito' llegó a su momento culmen con el estreno de la nueva temporada televisiva en Mediaset, su nueva casa después de abandonar Atresmedia tras 13 años de alianza.

Nuevo plató, nuevo logo pero las mismas ganas de dar de qué hablar de toda la vida, Josep Pedrerol puede sonreír porque los números auguran un buen futuro con la que, hasta el momento, había sido parte de la competencia.

Como es habitual, el programa da inicio a partir de la medianoche y se puede ver de lunes a jueves desde el canal Energy y los domingos, en Cuatro, que además, emitirá la redifusión de la noche anterior cada día a las 8:15 horas.

Repasaron toda la actualidad de FC Barcelona y Real Madrid, con temas candentes como el fichaje de Rodrigo Hernández por el club catalán o la potencial llegada de Julián Álvarez, y también de cómo afrontan los blancos el cierre del mercado y el inicio de la liga después del lavado de cara del equipo.

Buen inicio que convence a la audiencia

El arranque de esta nueva aventura en tierras desconocidas empezó de la mejor manera: con 646.000 espectadores, lo que supone un 5% de 'share', mejorando sustancialmente la media de la cadena durante la franja de emisión del 2,1%.

De hecho, los datos indican que 'El Chiringuito' representó el mejor dato de Energy en todo el día, demostrando la potencia que tiene el programa desde el primer día.

Estos datos refuerzan la presencia del programa, pues el último capítulo de la temporada anterior, el 20 de julio, terminó con 178.000 espectadores, que representó un 4,7% de la cuota con la victoria de la selección española en la final del Mundial el día anterior.

Noticias relacionadas y más

Además, durante su segunda jornada se espera que estos datos puedan mejorar gracias a la exclusiva que anunció Pedrerol: una entrevista a una persona relacionada con el último mercado de fichajes del Real Madrid, que no es otro que su entrenador, José Mourinho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un albañil argentino habla claro sobre el problema del sector en España: '¿Estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio?
  2. Andrés Millán, abogado laboralista, señala los mejores meses para jubilarse: 'Los recomienda la Seguridad Social
  3. Un experto en aire acondicionado responde: 'No dejes la climatización apagada todo el día para llegar a casa y ponerla a 16º C
  4. Manuel Delgado, antropólogo: 'En 40 años consecutivos dando clase he llegado a la conclusión que siempre tengo a los mismos alumnos
  5. Marruecos evita una nueva entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tras las amenazas en redes sociales
  6. Josep Pedrerol (60 años) confiesa de qué equipo es: 'Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, tampoco nos lo creemos
  7. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si tu hermano no quiere pagar los gastos de una casa heredada pero sí cobrar los beneficios puedes hacer dos cosas
  8. David Jiménez, experto en herencias: 'Cada vez que un padre o una madre hace una transferencia a un hijo, se considera una donación

Trump manda a callar a reportera de CNN y la llama "falsa"

Trump manda a callar a reportera de CNN y la llama "falsa"

'El Chiringuito' debuta con fuerza en Mediaset y se frota las manos con la entrevista exclusiva a José Mourinho de este martes

'El Chiringuito' debuta con fuerza en Mediaset y se frota las manos con la entrevista exclusiva a José Mourinho de este martes

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Shakira reconstruirá diez colegios y una universidad en Chocó tras el terremoto que golpeó Colombia

Shakira reconstruirá diez colegios y una universidad en Chocó tras el terremoto que golpeó Colombia

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Precio de la luz para hoy, martes 18 de agosto: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, martes 18 de agosto: las horas más baratas y más caras

Los cinco titulares del día 17 de agosto

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 17 de agosto de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 17 de agosto de 2026