Chiqui, de 'Gran Hermano', "necesita volver" a la televisión y revela con quien no quiere encontrarse

La décima edición de 'Gran Hermano' será recordada por la participación de concursantes como Chiqui. Almudena Martínez, más conocida por su sobrenombre, comenzó su carrera como colaboradora después de participar en el famoso programa de Mediaset. Después de un tiempo alejada de los focos, se ha sincerado sobre su situación actual en una entrevista para la revista 'Lecturas'.

La murciana ha comenzado hablando sobre su expareja, Borja, que también es el padre de sus hijas: "Voy a luchar ahora porque la custodia de mis hijas sea solo mía". Además, ha cargado contra su figura de progenitor. "Él no hace de buen padre. No se hace cargo. Vienen a recogerlas los abuelos, siempre están con ellos", explicaba.

En cuanto a los términos económicos de la manutención, tampoco se ha mostrado conforme. "La pensión son 150 euros, dime tú lo que hago yo con eso. Prefiero que se meta la manutención por el culo y quedarme con las niñas yo", declaraba. Por parte de sus hijas, la televisiva asegura que "mis hijas me piden un padre [...] Es triste que, teniendo uno real, me pidan tener uno".

En este contexto, la situación de la ex colaboradora es complicada, y piensa en regresar ante las cámaras: "Quiero volver a la tele porque todo este proceso judicial es muy caro. Necesito volver", sentenciaba. Cabe recordar que Chiqui se apartó de la pequeña pantalla después de la muerta de su madre.

De hecho, la exconcursante de 'Gran Hermano 10' ha mostrado su predisposición a participar en cualquier formato. No obstante, al ser preguntada sobre la posibilidad de participar en 'Supervivientes All Stars', Chiqui tiene claro con quien no quiere encontrarse: "Pero no me gustaría coincidir con nadie de la saga Sofía Suescun. Con ninguno de ellos. Ni su madre, ni su hermano, ni Kiko Jiménez. Con el Maestro Joao, con Benita, tampoco. No la quiero ni ver".

Al respecto sobre su mala relación con esta última, Almudena comenta que "se hizo famosa gracias a mí. Tendría todos los días trifulcas con ella. Le sacaría lo que no está escrito. Ha hecho cosas muy feas. No a mí, a lo que se dedica él con la brujería y esas cosas", terminaba.