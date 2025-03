Un chino que vive en España explica la máxima diferencia entre ambos países al pagar en bares

Las diferencias culturales entre cada país se vuelven más palpables cuando se juntan y contrastan. España, como un país que suele recibir a numerosos visitantes año tras año, es un territorio donde este fenómeno se presenta con regularidad, permitiéndonos disfrutar de curiosas interacciones que surgen como el resultado de tales distinciones.

En este sentido, un creador de contenido en TikTok de origen chino ha compartido una sensible diferencia que existe entre España y el país asiático en relación a las conductas que las personas muestran al pagar en los bares. El usuario @jiajunyin3, autor de la publicación, vive en Barcelona, y ha explicado que la diferencia entre España y China es amplia.

"Hacemos una cosa que no se hace mucho en China, y es la de pagar todos juntos por separado", explica el joven. "Yo te invito ahora, mañana me invitas tú y el otro día no se quién", continúa, para luego comparar: "Una cosa que hemos aprendido de gente de aquí, que lo usamos los jóvenes, por ejemplo, es la de compartir y repartir la cuenta, y me parece fabuloso".

Además, el creador de contenido prosigue detallando cómo, en su experiencia, la gente en China se pelea para ver quién asume las cuentas compartidas al momento de reunirse entre amistades. "Yo normalmente soy el que no se pelea, sino que se queda mirando ahí. Mi amigo me dice 'te invito yo', yo digo 'no, no, invito yo'. Él me dice 'insisto', y yo digo 'ok, si insistes... yo lo he intentado'. Casualmente no tenía nada y tú estabas insistente en pagar...", narra humorísticamente.

Por otra parte, cabe destacar que la comunidad china se está convirtiendo en una de las más prominentes en España, con más de 20.000 personas de acuerdo con lo compartido por el Instituto Nacional de Estadística, lo cual supone un incremento considerable de los aproximadamente 12.000 que habitaban el país en 1998.