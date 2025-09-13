SOCIEDAD
Un chino rompe el tabú sobre los entierros: "No nos los comemos"
El creador de contenido @elchinosevillano explicó los principales motivos en un vídeo en TikTok
En los últimos años, se ha registrado un aumento de la población china residente en España, debido a que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. No obstante, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.
Entre los aspectos que más despiertan curiosidad entre los españoles está el hecho de que casi nunca se ven entierros de ciudadanos chinos. Precisamente por eso, el creador de contenido @elchinosevillano decidió aclarar el misterio a través de un vídeo en TikTok.
El influencer empezó cuestionando: "¿Entierro chino en España no se ven? ¿A que no has visto ninguno? Pues te explico el misterio". Lo primero que quiso dejar claro a todos los seguidores de la red social es que "no nos los comemos".
El principal motivo que otorgó es que "cuando un chino se hace mayor lo normal es que vuelva a su país, a su pueblo natal, a estar con los antepasados", con el objetivo de "honrarlos".
No obstante, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ya que la situación puede complicarse de un día para otro debido al estado de salud. En esos casos, los familiares suelen mover cielo y tierra para repatriar la urna, según explicó el creador de contenido.
Aparte, dejó claro que normalmente utilizan el método de la incineración. Para que todo el proceso salga económico, el chino expuso que "existe pólizas de seguro que cubre lo que viene siendo la repatriación".
El joven incluso bromeó con la situación: "A veces la urna llega antes a China que tu maleta de Ryanair", dando a entender que el proceso no es tan lento como suele pensarse
La opinión del creador de contenido chino no ha pasado desapercibida en TikTok. Un usuario expone que "hay tumbas chinas y las tienen muy bien decoradas". Otro comparte que "cada cultura lo hace de una manera".
- Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: 'Nos enfocamos demasiado en los impuestos
- Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
- Asesinato de Charlie Kirk: Mofas y condolencias en las redes por la muerte del 'influencer' afín a Donald Trump
- El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: 'Nunca la pidas dos años antes
- Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar
- Un asesor financiero señala los gastos reales de comprar una vivienda en España: 'Lo sé, es una locura