Un chino rompe el tabú sobre los entierros: "No nos los comemos"

En los últimos años, se ha registrado un aumento de la población china residente en España, debido a que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. No obstante, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Entre los aspectos que más despiertan curiosidad entre los españoles está el hecho de que casi nunca se ven entierros de ciudadanos chinos. Precisamente por eso, el creador de contenido @elchinosevillano decidió aclarar el misterio a través de un vídeo en TikTok.

El influencer empezó cuestionando: "¿Entierro chino en España no se ven? ¿A que no has visto ninguno? Pues te explico el misterio". Lo primero que quiso dejar claro a todos los seguidores de la red social es que "no nos los comemos".

El principal motivo que otorgó es que "cuando un chino se hace mayor lo normal es que vuelva a su país, a su pueblo natal, a estar con los antepasados", con el objetivo de "honrarlos".

No obstante, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ya que la situación puede complicarse de un día para otro debido al estado de salud. En esos casos, los familiares suelen mover cielo y tierra para repatriar la urna, según explicó el creador de contenido.

Aparte, dejó claro que normalmente utilizan el método de la incineración. Para que todo el proceso salga económico, el chino expuso que "existe pólizas de seguro que cubre lo que viene siendo la repatriación".

El joven incluso bromeó con la situación: "A veces la urna llega antes a China que tu maleta de Ryanair", dando a entender que el proceso no es tan lento como suele pensarse

La opinión del creador de contenido chino no ha pasado desapercibida en TikTok. Un usuario expone que "hay tumbas chinas y las tienen muy bien decoradas". Otro comparte que "cada cultura lo hace de una manera".