Un chino revela por qué no van a las playas de España: "¡Qué triste no disfrutar del sol!"

En los últimos años, se ha registrado un aumento de la población china residente en España, debido a que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. No obstante, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Ahora, el creador de contenido @elchinosevillano ha revelado el motivo por el que los ciudadanos chinos no van a las playas, ya que sus seguidores se lo habían preguntado varias veces por los comentarios de sus vídeos.

El influencer, que cuenta con más de 200 mil seguidores en TikTok, empieza preguntado: "¿Vosotros habéis visto alguna vez un chino en la playa? No, pues no es por casualidad".

El chino destapa que el motivo real es "porque a los chinos no les gusta verse oscuro, verse tostado. En la cultura china, la piel blanca pálida, si lo que oyes, es símbolo de estatus, belleza y de salud".

Por estos motivos, el creador de contenido confiesa que "nunca vas a ver o verás muy poco un chino en la playa". Aparte, comenta que en China se venden todo tipo de productos para evitar el sol: cremas blanqueadoras, protectores solares de alto factor y paraguas especiales, entre otras cosas.

"Hay gente que cuando sube fotos lo editan y se hacen ver más pálidos todavía, increíble", reflexiona. Asimismo, reconoce: "¡Qué triste no disfrutar del sol!".

El vídeo está generando mucho revuelo en TikTok, debido a que muchos españoles no acaban de comprender la idea. Un usuario expone que "triste no disfrutar del sol, por eso". Otro manifiesta: "Pues no saben lo que se pierden. El mar es vida".