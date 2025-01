Un chino revela el detalle que pone a Madrid por delante de Barcelona: "No hay..."

Madrid y Barcelona son dos de las principales ciudades de España. Ambas cuentan con una población enorme y su capacidad de atracción las convierte en las piezas claves que engrasan el motor económico de España

Los dos municipios tienen un carácter y unas tradiciones únicas. Hay que gente que prefiere Barcelona por la playa, el ambiente y la cultura, y otros elogian el nivel de vida y las condiciones que hay en la capital. Dicho esto, el tiktoker Jia Junyin, conocido también como 'El chico Mercadona', ha compartido su opinión al respecto.

El chico ha quedado fascinado tras visitar Madrid por primera vez y ha enumerado una serie de diferencias entre ambas ciudades. La primera radica en la temperatura, puesto que en la capital es menor. "Nada más bajar (en Madrid) hace un frío increíble. Un frío seco, además", explica.

Asimismo, Jia Junyin ha encontrado cambios notables en el ambiente que se genera por la noche. "La noche y la luminosidad es mucho más alegre que Barcelona". Destaca que en la Ciudad Condal hay un aroma más "triste", y ha quedado sorprendido por lo concurrida que está la Gran Vía de Madrid.

"Hay mucha gente paseando y pasando la noche. En Barcelona está Plaza Catalunya, pero la calle no es tan ancha "y no hay tanta luminosidad". Madrid tiene las luces muy arriba y en Barcelona creo que no. En comparación, Barcelona parece más pueblo que Madrid", ha dicho.

El tiktoker también ha notado diferencias en la forma de ser de los ciudadanos. "La gente es más cariñosa y más cercana en Madrid que en Barcelona. No sé si es porque somos catalanes, pero los madrileños son más simpáticos. De repente ya son tus amigos".

Junyin ha remachado su opinión con esta reflexión. "En Madrid la temperatura es más fría. En Barcelona la gente es más fría".