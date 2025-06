Un chino explota contra los españoles por criticar el 'Made in China': "¿Qué tenéis en casa?"

Hoy en día, muchas personas de China vienen a vivir a España, debido a que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. No obstante, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Las personas chinas que residen en España se dedican a dos negocios: bazares y restauración. Aunque en los últimos años, está en auge el oficio de las tiendas de manicura. En Barcelona, la mayoría de este tipo de tiendas son propiedad de ellos.

Ahora, el creador de contenido Choumia, más conocido en redes sociales como @choumia04, ha estallado en contra de todas las personas de España que se piensan que los productos chinos son de mala calidad.

El tiktoker empieza el vídeo, que cuenta con más de nueve mil visitas, diciendo que "la gente se piensa que los productos de 'Made in China' son de mala calidad y eso es mentira".

"¿Pero qué me estáis contando, si todo es 'Made in China'?", estalla el chino contra todos sus seguidores, al no entender por qué le critican en TikTok diciendo que sus productos son de mala calidad por el material.

El joven señala que "por un producto que ponga 'Made in....', da igual todo se fabrica en China". A lo que respecta a la calidad del producto, indica que "es según lo que pagues: si pagas poco, es muy malo; si pagas mucho, es muy bueno".

Sobre todas aquellas personas que dicen que no compran ningún producto chino, el creador de contenido se cuestiona: "¿Qué tenéis en casa?... los productos chinos lo llevan todo el mundo".

El vídeo no ha pasado desapercibido en redes sociales, y los usuarios de TikTok han apoyado su teoría: "Es cierto, en China hay diferentes niveles de calidad" o "Tienes razón".