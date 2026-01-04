Un chino desvela por qué los dueños de los bazares viven al lado de su negocio

¿Cuántos de vosotros habréis ido alguna vez, como mínimo, en vuestra vida a comprar algo a un bazar que está regentado por una persona de origen chino? Es algo que lleva siendo habitual muchos años, y cada vez se extiende más. Y además, son negocios que se quedan abiertos muchas horas, pareciendo que los propios dueños viven ahí mismo.

Pues es normal que no pocos se pregunten por qué los chinos tienen la costumbre de tener una casa muy cerca de su bazar, cuando tienen uno. Así que un chino que vive en España, creador de contenido y llamado Jianjunyin ha explicado el motivo detrás de este hecho tan habitual entre los asiáticos con negocios en nuestro país.

"Los jefes del bazar de debajo de tu casa probablemente sean tus vecinos. Cuando mis padres han abierto una tienda, siempre han buscado un piso cercano", asegura el joven en un vídeo publicado en sus cuentas.

Ante las dudas de la gente, responde que "ellos quieren bajar, trabajar, subir, comer, bajar, trabajar, cenar, dormir, levantarse, bajar, trabajar... Así son", asegurando que están muy anclados al trabajo.

"Cuando ganan dinero, alquilan o compran una casa cerca para hacer esto. Es espectacular". Esto demuestra que no lo hacen inmediatamente después de abrir el negocio, sino tiempo después, cuando ya han logrado ahorrar una suma de dinero suficiente.