Un chino coge un taxi autónomo y esto es lo que piensa de la falta de conductor

Hasta hace relativamente pocos años, por mucho que hubieran aparecido en docenas de obras de ficción, parecía una hazaña imposible crear coches completamente autónomos y funcionales, que pudiesen llevar pasajeros de un punto A a un punto B (y poder afrontar todos los posibles imprevistos del camino) de forma correcta. Pero esos vehículos ya existen.

En China, sin ir más lejos, siendo ya uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo, se encuentran flotas enteras de taxis autónomos.

Un conocido usuario de Tiktok, el chino @Jiajunyin2, se ha aventurado en su país natal a coger uno de esos taxis. Lo ha grabado y ha compartido su experiencia personal.

El viaje fue bien, pero lo que destacó de esta experiencia fue algo más curioso, y es que "se echaba de menos al conductor", explicó en uno de sus vídeos más recientes.

Empieza expliando desde el principio: "Cuando llega, pulsamos el botón de la app para que se abra… ¡y se abre! Vamos a sentarnos rápido, porque si tardamos más de cinco minutos el coche se va". El creador de contenido se percató de que el coche no arrancaba hasta que detectó que los pasajeros tenían el cinturón de seguridad puesto.

El asiático destacó que estos viajes suelen ser más baratos que los normales. En China cuestan unos 2 euros, aproximadamente: "Tiene lógica que cueste más barato que uno normal porque no tienes conductor", dijo.

Por otro lado, lo que no le terminaba de encajar de esta nueva tecnología es que se le está quitando trabajo a los conductores. "Es un poco caca", decía en el vídeo.

Como mencionábamos antes, algo que destacó el chico es que se echa de menos ese factor humano que nos encontramos en todos los taxis: "Como que echas de menos al conductor, ¿no?, que está con su teléfono mirando su serie o hablando con sus amigos", concluye.