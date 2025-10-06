ECONOMÍA
China pone freno a su boom eléctrico: exigirá licencia para exportar coches a partir de 2026
El gigante asiático busca reforzar la calidad y el servicio posventa de sus vehículos eléctricos, consciente de su mayor debilidad en los mercados europeos, como el español
A partir del año que viene, el gobierno chino exigirá a los exportadores de coches puramente eléctricos que obtengan una licencia para exportar estos vehículos. La medida pretende reforzar el control de Pekín sobre los modelos que se entregan en el extranjero. Hasta el momento, este requisito solo se aplicaba a los coches con motor de combustión o híbridos, pero el gobierno de Xi Jinping pretende fortalecer el control sobre la calidad de los vehículos que se venden en el extranjero.
Aunque el sector automotriz chino ofrece modelos con buena relación calidad-precio frente a los europeos, sigue teniendo una gran debilidad: el servicio al cliente después de la compra. En países como Francia, varios usuarios de la marca MG (una de las más conocidas entre las firmas chinas) han denunciado demoras considerables en las reparaciones, sobre todo en el modelo MG4, debido a la escasez de piezas.
La nueva regulación busca limitar la salida al mercado internacional de coches eléctricos sin las garantías adecuadas, especialmente aquellos distribuidos por intermediarios no oficiales. Estos canales paralelos, a menudo, no aseguran soporte técnico durante la garantía ni disponibilidad de repuestos. Con esta norma, el Ministerio de Comercio de China pretende proteger a los consumidores y evitar daños a la reputación de la industria automotriz nacional.
El mercado automovilístico chino se caracteriza por una competencia intensa y un gran número de fabricantes. Por ello, la exigencia de licencia también pretende ordenar el sector y reducir el riesgo de una guerra de precios entre exportadores informales y empresas registradas, que podría provocar pérdidas económicas o incluso la desaparición de algunos productores.
BYD, la empresa con más potencial
Además, esta política busca favorecer un desarrollo más sostenible dentro del propio país, impulsando a las marcas con capacidad de ofrecer estándares internacionales de calidad y servicio. De esta manera, se espera que solo las empresas con respaldo y estructura sólida puedan mantener sus operaciones en el exterior.
Entre las firmas con mayor potencial de consolidación se encuentra BYD, que planea ampliar su presencia en Europa mediante la construcción de plantas en Hungría y Turquía. Para sostener esta estrategia, las ventas en el continente deberán aumentar, y el gobierno chino quiere asegurarse de que ningún incidente afecte la imagen global de sus vehículos eléctricos.
- Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: 'La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre
- Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas
- Mario Casas descubre su nueva pareja oficialmente: El mensaje a esta ex de 'La isla de las tentaciones'
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- El rapero Diddy, al fin entre rejas: La sentencia por sus 'Freak off Parties' de abuso y control sexual
- ¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas
- La pensión crecerá en 2026: esto es lo que cobrarás el año que viene
- La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP