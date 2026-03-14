"Demasiado china para ser española y demasiado española para ser china": Lucía Mei Murcia y su historia como niña adoptada

El lugar en el que uno nace no siempre es el lugar en el que termina creciendo, y eso desde luego que se aplica a la historia de vida de Lucía Mei Murcia, una joven de 26 años que fue abandonada en China y posteriormente adoptada en Valencia.

Así es la historia de Lucía como una niña adoptada

Lucía fue abandonada por sus padres en un orfanato de China, y cuando tenía 3 años se vio adoptada por una familia valenciana. Pero Lucía explica que siempre supo que era una niña adoptada, y eso le llevó a tener una infancia confusa.

Muchas cosas cambiaron para Lucía cuando murió su padre adoptivo, y entrando en la adolescencia empezó a plantearse preguntas en las que nunca antes había indagado tanto. Todo ello relacionado con sus orígenes y su lugar en el mundo.

No ayudó en su etapa de crecimiento que Lucía sufriera toda clase de episodios de racismo y discriminación. Lógicamente, todo ello dificultó que Lucía pudiera entender con claridad su identidad y su historia.

Eventualmente, esto derivó en que la joven se pusiera al frente del proyecto fotográfico 'Generación Mei Ming'. A través de la fotografía, Lucía busca explorar activamente el trauma del desarraigo y arrojar algo de luz sobre todo el sistema de adopciones internacionales.

Una de las partes más llamativas del proyecto de Lucía es el que investiga el motivo de que haya tanto abandono de niños en China. Es así que explora políticas nacionales como la del hijo único así como un amplio abanico de factores culturales que históricamente han favorecido a los hijos varones.

A pesar de que a día de hoy Lucía ha podido reconciliarse un tanto con su persona, la realidad es que se sigue encontrando entre dos mundos distintos. Por suerte, 'Generación Mei Ming' le ha ayudado a sanar y descubrir verdades que de otra forma difícilmente habría encontrado.

¿Qué te parece la historia de Lucía y sus dificultades como una niña china adoptada en España? Definitivamente ello lleva a un tipo de crecimiento con el que muchas personas están poco familiarizadas. A veces la voz de una sola persona es capaz de actuar como el eco de muchas.