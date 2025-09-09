En China todos apoyan a Carlos Alcaraz por una surrealista similitud con este Pokémon: "Dicen que se parece"

Famosos
Carlos Alcaraz por una surrealista similitud con este Pokémon: "Dicen que se parece"
Una cuenta de X revela el motivo por el que todos los chinos iban con el murciano en la final del US Open
El tenista español Carlos Alcaraz ya es el número 1 del mundo, el líder del ranking ATP, de nuevo gracias a su victoria en la final del US Open contra el italiano Jannik Sinner. El partido fue una demostración de talento por parte de los dos deportistas y los presentes, entre los que estaban algunos grandes nombres como Bruce Springsteen, Pep Guardiola o Stephen Curry.
Alcaraz tenía a todos sus seguidores españoles alentándolo desde la distancia, aunque también con el apoyo de una nación con la que no tiene nada que ver a priori, la china. Así lo aseguraba la cuenta de X @Ma_Wukong gestionada por un español residente en el país asiático.
El motivo por el que Alcaraz cae bien en China
"El 90% de los chinos apoyan a Alcaraz en la final del US Open", apunta en una publicación donde revela el motivo real por el que animaban al murciano frente al italiano. La razón no tiene ninguna explicación superdesarrollada, sino que se trata de un parecido en su nombre que nadie vio venir desde España.
"Su apodo en 鸭鸭 (yāyā), ya que los chinos dicen que se parece a Psyduck", indica al respecto. Sin embargo, no es lo único, pues "tampoco ayuda el historial de dopaje de Sinner, ya que ven muy mal a los tramposos", asegura.
Psyduck es un Pokémon en forma de pato que no destaca ni por su poder, ni por su resistencia, sino por su color amarillo y un aspecto amable, además de sus poderes psíquicos.
Respecto a Sinner, el tenista de 24 años fue suspendido por dopaje en su participación en el torneo de Indian Wells de 2024 por el uso de Clostebol, un esteroide anabolizante para la cicatrización de heridas que está prohibido y que le alejó de las pistas durante tres meses. Sin embargo, el organismo sancionador, la AMA, aseguraba que el tenista no tuvo "culpa ni negligencia" en su utilización, por lo que el castigo no fue especialmente duro.
Para confirmarlo, el propietario de la cuenta responde a una pregunta de un seguidor indicando que con una simple consulta en el buscador chino de internet se puede constatar de que la mayoría de noticias relacionadas con el tenis llevan la "forma informal de referirse a Alcaraz" en el titular.
Tras la revelación, algunos seguidores y usuarios de X apuntaban que ahora que saben este dato pueden ver un cierto parecido en el físico del murciano con el del Pokémon: "Oye, pues sí que se parece!", asegura uno, aunque otros no lo ven a la altura, "Ya le gustaría a Alcaraz tener el carisma de Psyduck".
