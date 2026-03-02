China amplía la exención de visado a españoles hasta 2026, pero advierte de algo importantísimo

El turismo español que visita China ha crecido especialmente durante el último año por una condición: los ciudadanos españoles estábamos exentos de visado siempre que nuestra visita no excediera los 30 días de duración.

Muchos interesados en viajar a China en 2026 tenían una duda y por fin la han podido resolver: el Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que China seguirá permitiendo la entrada sin visado a los ciudadanos españoles siempre que no superemos esos 30 días de estancia.

El Gobierno de Xi Jinping ha apostado por prorrogar esta política hasta las 24.00 horas del próximo 31 de diciembre de 2026, permitiendo que los turistas españoles sigan visitando su territorio sin tener que solicitar un visado.

El aviso de China para los españoles: no más de 30 días sin visado

Podemos decir que la advertencia es clara. Quien pretenda permancer más tiempo (ya sea para estudiar, trabajar, o residir de forma estable) debe solicitar un visado antes de viajar.

De lo contrario, puede enfrentarse a la denegación de entrada en el control fronterizo, donde es obligatorio presentar un viaje de vuelta a España, e incluso a sanciones administrativas.

Desde el Gobierno español recuerdan otra obligación que muchos desconocen: si el viajero se aloja en una vivienda particular en China continental, debe registrarse en la comisaría más cercana en menos de 24 horas (72 horas en zonas rurales). Si no lo haces, puedes ser multado, tener problemas en futuras visitas al país o ser retenido policialmente.

Al menos en ciudades grandes como Shanghái, el trámite se puede hacer online, por lo que el proceso es mucho más simple. Lo importante en cualquier caso es tener en cuenta esta situación especial; de lo contrario, las consecuencias pueden ser muy serias y empañar lo que iba a ser un viaje tranquilo.