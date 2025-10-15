Chicote se abre en canal sobre el precio de Dabiz Muñoz: "Es de volverte loco"

La gastronomía en España es extraordinariamente diversa, ofreciendo una gran variedad de sabores y platos únicos que la distinguen de otros países. Además, en la península ibérica se encuentran algunos de los mejores chefs y restaurantes del mundo, como DiverXO, de Dabiz Muñoz, reconocido también por ser la pareja de Cristina Pedroche.

Es uno de los cocineros más importantes en España por la cocina vanguardista que realiza en sus restaurantes. Dabiz Muñoz empezó en la escuela de hostelería de Torrejón de Ardoz, Madrid y al finalizar empezó a hacer prácticas en los restaurantes que habían sido su referente como aprendiz: Balzac, Viridiana y Chantarella.

Después de finalizar las prácticas en los mejores restaurantes de España, recorrió el mundo para probar las distintas gastronomías de las diferentes culturas del mundo. En 2007, el chef creó DiverXO, que cuenta con tres estrellas Michelin.

No obstante, el cocinero generó gran controversia por el precio del menú, que antes era de 365 euros y posteriormente volvió a subir hasta 450 euros, sin incluir el maridaje, que podría alcanzar hasta 1.000 euros.

Muchas personas han compartido su opinión sobre estos precios, y el último en hacerlo ha sido Alberto Chicote, presentador de 'Pesadilla en la cocina' y 'Batalla de restaurantes', quien fue preguntado al respecto en una entrevista para 'El Español'.

En primer lugar, el cocinero madrileño destapó que está a favor de la subida de precios: "Tú vas a un sitio como ‘DiverXO’, el mejor restaurante del mundo un porrón de años, donde la fiesta gastronómica es de volverte loco y en París te costaría 700, 800 o 900 euros por cabeza sin problema".

"Dabiz lo está dando por 365 euros, que nos parece una locura, pero cuando tienes un equipo de 40 tíos trabajando detrás, cuando haces platos que vuelven loco a todo el mundo... Es que eso cuesta dinero", sentenció.

Además, cuando Dabiz Muñoz subió los precios de su menú de degustación, ya dejó entrever que era con el propósito de "mejorar las condiciones de los empleados y ser más sostenibles".