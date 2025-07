El chico 'de oro' de Tiktok y su reacción a una tasación: "Me ha dicho que se la regaló su ex"

TikTok se ha convertido en el escenario perfecto para compartir historias sorprendentes, y una de las más populares es la de personas que acuden a tasar joyas, muchas veces heredadas o regaladas, con la esperanza de obtener una buena suma de dinero.

Entre las cuentas más destacadas se encuentra la de @tuorovalemas, que ha cautivado a millones con sus vídeos sobre el proceso de autenticación y valoración de piezas supuestamente hechas de oro o plata.

El contenido de este chico suele mostrar paso a paso cómo se determina si una joya es auténtica. El primer filtro es un imán: si el objeto se adhiere, queda descartado como oro genuino. Luego se aplica un ácido especial, y finalmente, si pasa las pruebas, se pesa la pieza para calcular su valor en función del precio actual del oro.

En uno de los vídeos más comentados recientemente, un joven se presentó con una cadena que le había regalado su ex pareja. Su intención era clara: deshacerse del recuerdo y ganar algo de dinero. Pero lo que parecía un trámite rápido tomó un giro completamente inesperado al aplicarle el imán: la cadena se quedó pegada.

La reacción del tasador fue inmediata: “Esta pieza la podríamos descartar. Me ha dicho que se la regaló su ex. Pues podemos confirmar que no es de oro”. En cuestión de segundos, las expectativas del joven se desplomaron.

La historia cobró aún más fuerza cuando el chico reveló que la cadena le había sido obsequiada en su segundo aniversario, un detalle que generó una oleada de reacciones entre los usuarios. Muchos comentaron entre risas la ironía de la situación, mientras otros expresaron solidaridad por el desengaño vivido.

Este tipo de vídeos no solo entretienen, sino que también educan al público sobre cómo identificar si una joya es auténtica o no. El uso del imán, el ácido y la báscula se ha vuelto tan familiar que algunos ya intentan replicar el proceso en casa.

Frases como “el oro está en máximos históricos” se han convertido en una especie de lema entre quienes se dedican a la compra de metales preciosos, reforzando el interés en este contenido. Pero como demuestra esta historia, a veces, más allá del valor económico, lo que se revela en la tasación es el verdadero peso emocional de un objeto.