Una chica escoge al camarero de 'First dates' antes que a su cita: "¿Ahora qué hago yo con el señor que ha venido?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Durante la noche de hoy ha ocurrido algo de lo más peculiar que casi deja a la contraparte masculina si ni siquiera aparecer en pantalla.

El programa presentaba a Yinaris, de 24 años, modelo y estilista sevillana, además de "explosiva", según se definía ella misma. Aunque la idea es que los solteros conozcan a sus parejas para que al final determinen si quieren seguir conociéndose, ella se fijó en Matías Roure, el 'barman', antes incluso de conocer al chico.

"Quiero a Matías, verlo a él y sus ojos lindos. Me encanta su pelo, es elegante, sexy", comentaba la mujer, que había sufrido un auténtico flechazo. Por el otro lado, Yoan, un técnico de ciberseguridad colombiano de 28 años, no tenía ni idea de lo que estaba pasando dentro del restaurante.

Incluso el propio Sobera les preguntaba si preferían que les dejase a solas, aunque Roure prefería poner un poco el freno: "Es una relación de 'barman' y clienta nada más", comentaba. Sin embargo, Yinaris seguía insistiendo y veía en él el hombre "cariñoso, detallista y guapo" que pedía.

Ante esta anómala situación, Sobera se sentía mal por Yoan, que todavía estaba por entrar: "Me siento violento. ¿Ahora qué hago yo con el señor que ha venido?", se preguntaba.

Cuando por fin accedía al restaurante, la chica confirmaba que también era su tipo y él la veía una chica muy "sexy", aunque estaba ávido de saber su forma de ser. Tras ello, la cita daba comienzo de forma normal y el tonteo inicial entre comensal y 'barman' quedaba como una curiosa anécdota que el programa supo surfear a la perfección.