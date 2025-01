Una chica argentina carga duramente contra la sanidad pública en España: "Mi experiencia..."

La sanidad pública está en boca de todos. Es un tema de debate recurrente que despierta opiniones contrapuestas. Mientras unas personas abogan por este sistema y defienden el pago de impuestos para mantener su financiación, otras cuestionan su funcionamiento o prefieren acudir a un médico privado.

Dicho esto, una chica argentina que reside en España ha relatado su experiencia con la sanidad. Sufrió una reacción alérgica cuyos efectos fueron incrementando, y tuvo que desplazarse a un centro médico para ser atendida.

La protagonista es Lalita, y ha compartido su testimonio a través de su cuenta de TikTok. La argentina lleva un tiempo residiendo en España, tiene seguro privado y está registrada en la Seguridad Social, pero no dispone de tarjeta sanitaria porque no ha cumplido con el tiempo mínimo de empadronamiento.

La chica cuenta que suele tener problemas con la alergia pero, en esa ocasión, la situación fue a peor. Quiso emplear su servicio privado, pero tuvo problemas para acceder a la aplicación y el centro más cercano estaba a una hora de distancia. Por eso, decidió hacer uso de la sanidad pública.

Lalita no tiene tarjeta sanitaria, pero cogió otros documentos como el NIE y su pasaporte para ver si, de esta forma, podía ser atendida. Sin embargo, al llegar se encontró con una sorpresa. "Los centros de salud gratuita abren de lunes a viernes, y los fines de semana me tengo que acercar al hospital por urgencias".

No obstante, en el hospital se encontró con más problemas. "Me atendieron amablemente y me pidieron NIE para comprobar si tengo tarjeta sanitaria. Me dan un formulario para completar y arriba pone 'compromiso de pago', y tenía que pagar por la atención". La argentina se negó, se marchó y, finalmente, se dirigió al hospital privado.

Allí, facilitó el pasaporte y su tarjeta de afiliada, ingresaron sus datos y una médica le atendió. Sin embargo, ahora ha dicho que tiene "miedo" de que le cobren "una fortuna" por el servicio. En todo caso, Lalita tuvo que acudir a la sanidad privada y su experiencia puso de relieve la importancia de la tarjeta sanitaria en España.