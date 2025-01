Chiara Ferragni revela la doble vida de Fedez durante todo su matrimonio: "Antes de subir al altar..."

La relación entre Chiara Ferragni y Fedez ha terminado de la peor manera posible. La pareja puso punto y final a su matrimonio tras más de seis años, y la separación ha estado envuelta en polémica. Ahora, la chica ha dado su versión a través de su cuenta de Instagram.

"He elegido el silencio en estos meses para protegerme a mí misma y a mi familia por dos cuestiones que me han marcado profundamente. Una parte es mi vida laboral, en la que haré todo lo que esté en mi mano para hacer valer mis argumentos y demostrar mi inocencia. La otra es mi vida privada, y ahora ya no puedo permanecer callada".

Hay que recordar que la justicia italiana ha imputado a Chiara Ferragni por un presunto delito de estafa agravada relacionado con la venta de unos dulces con fines solidarios. Sin embargo, la mujer ha incidido en su situación personal. "He soportado situaciones en las que a una amiga habría dicho "no te dejes hacer esto", porque para mí el amor también era eso: sacrificarse. Minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar comportamientos inadecuados para proteger a la otra parte, a mi familia y a la pareja".

Dicho esto, Ferragni ha contado que Fedez le confirmó en Navidad de 2024 la historia con su amante, Angelica Montini. "La relación comenzó en 2017. Me dijo también que días antes de la boda pensó en no casarse conmigo, pero no supo cómo echarse atrás públicamente". También ha revelado que el rapero "llamó a su amante justo antes de subir al altar diciéndole que un gesto por su parte hubiera sido suficiente para dejarlo todo".

Además, ha aclarado que "mi relación con Federico era real para mí, nunca fuimos una pareja abierta (evidentemente era abierta solo para la otra parte, sin que yo fuese consciente). Y, a pesar de todo, estoy orgullosa de haberlo amado incondicionalmente".

Una de las historias publicadas por Chiara Ferragni / Instagram

"Lamento que, para el otro lado, solo fuera una persona de la que burlarse y usar a voluntad, pero a veces está bien abrir los ojos, sentir el pellizco, sufrir, levantarnos y comprender que merecemos algo diferente", ha dicho. En todo caso, Chiara Ferragni no ha dudado en expresar su sincera opinión sobre Fedez después de tanto tiempo.