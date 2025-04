Chenoa se sincera sobre su paso por 'Operación Triunfo': "Recuerdo mal esa época"

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El formato trata de unos jóvenes que entran a una academia musical para formarse y demostrar su talento para cantar.

El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Soraya, David Bustamante, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

Hace 24 años que Chenoa se presentó a 'Operación Triunfo 1' y, tras su paso por el formato y al quedar cuarta finalista, se convirtió en una de las concursantes más reconocidas.

Desde que salió no ha parado de tener éxitos en su carrera artística, y no solamente eso, y es que se ha convertido en una figura imprescindible en la televisión.

La argentina explicó en 'Al cielo con ella', que la industria no se lo puso nada fácil: "Intentando que no te quiten la ilusión de la vida, la ilusión de aprender, porque en mi época de los 2000 fue muy difícil para las mujeres que teníamos las cosas claras".

Chenoa declaró que confiaba en sus ideas y que eso le perjudicó: "Yo recuerdo mal esa época porque peleé muchísimo y no me bajé ni un punto de lo que yo creía que tenía que pelear, es que no me dio la gana y eso me pasó factura".

La artista tenía fuerte carácter, y no siempre era bien recibido: "Se asociaba el tener carácter a ser malo y yo me fío más de una tipa que tiene carácter y es amiga porque si no estoy delante me va a defender. En ese punto les chirriaba que yo estuviera segura de mi opinión (...) Sé que detrás de esto hay tres o cuatro con una libreta y no puedo opinar ni decir nada porque todo lo que digo es mal".

Sin embargo, con el paso de los años fue capaz de ver las cosas desde otra perspectiva: "Reconozco que cuando salí también trabajé el mirar las cosas desde otro prisma. No miraba quién quedó tercero, pero un cuarto puesto era chungo porque ni chicha ni limonada".