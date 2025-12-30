Chenoa se sincera sobre la cobra de David Bisbal: "¡Ya está bien!"

La cobra de David Bisbal a Chenoa es ya historia viva de España. Han pasado más de nueve años desde aquel momento, ocurrido el 31 de octubre de 2016 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, cuando los exconcursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' se reunieron para celebrar el 15º aniversario del programa.

Uno de los instantes más comentados del concierto fue la actuación de Bisbal y Chenoa interpretando la canción 'Escondidos'. Al finalizar el tema, el cantante hizo un gesto brusco para apartarse, una reacción que tanto la audiencia de La 1 como el público presente en el Palau Sant Jordi interpretaron como una cobra a Chenoa.

El momento se volvió viral y sigue recordándose a día de hoy. Ambos protagonistas tuvieron que salir a desmentir que se tratara de un beso fallido y defendieron que todo fue una situación malinterpretada.

Chenoa cuenta toda la verdad

La cantante española volvió a pronunciarse al respecto tras acudir 'El podcast de final de mes', presentado por Miki Núñez. En un momento dado de la entrevista, una persona del público le cuestionó: "¿Cuánto pagarías por borrar la cobra de internet?".

Chenoa no se mordió la lengua y contó toda la verdad: "A ver, vamos a aclarar ese momento. Hay un plano, que tiene Rubira, que te lo puede enseñar porque él lo puso, donde eso no pasó. Es un efecto. Yo fui a limpiarle así con la mano y el otro se asustó. Ya está, eso es todo lo que pasó".

''Son cosas normales... Aquí todo se agrandó. David me escribió para pedirme perdón y decirme que lo había intentado aclarar, y le dije que demasiado tarde", comentó al exconcursante de 'Operación Triunfo'.

La cantante aseguró que "no me dedico ni a explicarlo", ya que "me da mucha pereza todo el percal".

"Siempre somos nosotras las tontas del bote que no nos entremos de nada. ¡Ya está bien!", concluyó para cerrar el debate de una vez por todas.