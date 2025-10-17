FAMOSOS
Chenoa revela el secreto de su figura a los 50: "Estos ejercicios me cambiaron la postura y la energía"
La presentadora de 'Operación Triunfo' protagoniza uno de sus mejores momentos a nivel laboral
A sus 50 años, Chenoa está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. La actual presentadora de 'Operación Triunfo', formato emitido semanalmente a través de Amazon Prime Video, combina un exigente ritmo profesional con una rutina de bienestar que se ha convertido en su mejor aliada.
Ella misma lo ha contado en una entrevista para Women's Health en la que ha confesado que ha encontrado en el deporte su equilibrio: "me quedé estos ejercicios como parte de mi rutina diaria porque me ayudan a cuidar la postura", destaca.
¿A qué tipo de ejercicios se refiere? A los conocidos como ejercicios hipropesivos, una técnica que fortalece el abdomen profundo, mejora el suelo pélvico y reduce los dolores de espalda.
Chenoa cuenta que este tipo de entrenamiento ha supuesto para ella un antes y un después en su vida: "noté que mi zona lumbar me dolía menos y que mi postura era mucho más natural". Eso sí, combina los hipropesivos con entrenamientos de fuerza: esto sí que le costó al principio, pero hoy no puede vivir sin ellos: "levantando peso me siento más fuerte, no solo físicamente, también mentalmente".
El secreto de una persona como Chenoa no está en la perfección, sino en la constancia: "entreno al menos 4 días a la semana. Si solo tengo 20 minutos, los aprovecha". Así es cómo puede afrontar sus días de grabación con energía, concentración y una mentalidad de lo más positiva.
A todo esto se le suma una atención equilibrada, basada principalmente en verduras y proteínas, aunque prescindiendo de dietas estrictas. Solo tiene un punto débil: El desauyuno: "solo tomo un café".
Chenoa, con estas declaracioones, demuestra que el bienestar físico y mental no es cuestión de edad ni exige grandes sacrificios: disciplina, equilibrio y mucho amor propio son las claves de su estado actual.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
- Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso