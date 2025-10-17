Chenoa revela el secreto de su figura a los 50: "Estos ejercicios me cambiaron la postura y la energía"

A sus 50 años, Chenoa está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. La actual presentadora de 'Operación Triunfo', formato emitido semanalmente a través de Amazon Prime Video, combina un exigente ritmo profesional con una rutina de bienestar que se ha convertido en su mejor aliada.

Ella misma lo ha contado en una entrevista para Women's Health en la que ha confesado que ha encontrado en el deporte su equilibrio: "me quedé estos ejercicios como parte de mi rutina diaria porque me ayudan a cuidar la postura", destaca.

¿A qué tipo de ejercicios se refiere? A los conocidos como ejercicios hipropesivos, una técnica que fortalece el abdomen profundo, mejora el suelo pélvico y reduce los dolores de espalda.

Chenoa cuenta que este tipo de entrenamiento ha supuesto para ella un antes y un después en su vida: "noté que mi zona lumbar me dolía menos y que mi postura era mucho más natural". Eso sí, combina los hipropesivos con entrenamientos de fuerza: esto sí que le costó al principio, pero hoy no puede vivir sin ellos: "levantando peso me siento más fuerte, no solo físicamente, también mentalmente".

El secreto de una persona como Chenoa no está en la perfección, sino en la constancia: "entreno al menos 4 días a la semana. Si solo tengo 20 minutos, los aprovecha". Así es cómo puede afrontar sus días de grabación con energía, concentración y una mentalidad de lo más positiva.

A todo esto se le suma una atención equilibrada, basada principalmente en verduras y proteínas, aunque prescindiendo de dietas estrictas. Solo tiene un punto débil: El desauyuno: "solo tomo un café".

Chenoa, con estas declaracioones, demuestra que el bienestar físico y mental no es cuestión de edad ni exige grandes sacrificios: disciplina, equilibrio y mucho amor propio son las claves de su estado actual.