"Chenoa me quitó el puesto": Una concursante de 'First Dates' no se calla nada en contra de 'Operación Triunfo'

'First Dates' es uno de los programas más queridos en la televisión desde hace año por varios motivos, pero uno de los más importantes tendría que ver con los momentos que es capaz de generar en pantalla.

Algo que se desprende directamente de los concursantes que participan en las citas, donde algunos de ellos cuentan anécdotas que son para echarse las manos a la cabeza de manera colectiva.

Algo así ocurría con Belén, mujer soltera de Zaragoza que acudió a la última emisión del programa de 'First Dates' con un único objetivo en mente: encontrar al amor de su vida.

Y es que, durante su presentación, Belén narraba que su pasión había sido cantar desde que era muy pequeña: "Comencé con la jota y luego me pasé a los coros y las orquestas", revelaba.

Belén, candidata al amor en 'First dates'. / Cuatro

No obstante, el gran bombazo de la noche llegó cuando Belén contaba en 'First Dates' que llegó a presentarse al casting de 'Operación Triunfo' durante la primera edición del concurso, aunque las cosas no fueron como le hubieran gustado.

"Incluso me presenté a Operación Triunfo y me quitó el puesto Chenoa. Qué le vamos a hacer", comentaba Belén entre risas en una de las secuencias del programa, lejos de tomarse seriamente el tema.

Tampoco le salió muy bien su participación en el programa, pues la cita no terminó de convencerle, aunque reconocía ser muy selectiva con las personas. En esta ocasión, lo que ocurría era que su acompañante más bien "sosito", según sus propias palabras.

Belén junto con su cita, en 'First dates'. / Cuatro

Parece que, tanto en 'Operación Triunfo' como en el amor, a Belén le tocará aguardar a que pase otro tren y esperar que, esta vez sí, sea el que le acabe cambiando la vida para siempre.