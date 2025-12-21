Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chenoa adelanta cómo será su vestido para las Campanadas: "Por respeto a mis padres"

La cantante será presentadora y su vestido uno de los grandes atractivos de la noche

Chenoa en 'OT 2025'

Chenoa en 'OT 2025' / Prime Video

Cristian Miguel Villa

Chenoa presentará las Campanadas de Fin de Año junto a Estopa después de que se confirmara la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por motivos de salud. Pero ahora queda una gran duda: ¿cómo será el vestido que lucirá la cantante?

Obviamente, las Campanadas de Fin de Año son siempre un momento especial por lo que implican para todos los españoles, pero también por el foco mediático que recae sobre los presentadores. Chenoa estará al frente de TVE y su vestido será algo de lo que se hable, y mucho.

La estrella surgida de Operación Triunfo es plenamente consciente del interés que despierta su vestido. Pero no tiene miedo a bromear con ello, sugiriendo la posibilidad de que se pudiera presentar en chándal pese a lo especial de la cita.

Lógicamente, Chenoa asegura que lo de chándal no es más que una broma, y es que por respeto a sus padres ya se ha decidido: lucirá un vestido que sea una perfecta combinación de las ideas de 'elegante' y 'bonito'.

Además de esto, Chenoa decidió dejarnos con otra pista clave: no lucirá tonos oscuros, sino claros y brillantes. Con esto en mente, parece bastante claro que de primeras hay que descartar un vestido de color negro y/o gris.

Del mismo modo, Chenoa comenta que entiende que pasará algo de frío, pero está dispuesta a ello por lo único de la ocasión. Y esto confirma de igual forma que su vestido será uno que dejará bastante espacio para que su cuerpo respire.

Sea cual sea la elección de Chenoa, considerando el comentario en relación a sus padres parece obvio que la cantante y presentadora quiere dejar una estampa muy digna, y eso es algo que debe reflejarse claramente a través de su vestido.

¿Cómo crees que será el vestido de Chenoa para dar las Campanadas de Fin de Año junto a Estopa? ¿Crees que se tratará de una pieza única y llamativa o apostará por algo 'seguro' pero que rezume clase?

