COCINA
Los chefs españoles coinciden con este truco para las legumbres: "Si son de buena calidad, os pueden resolver la vida"
Las legumbres en conserva pueden ser de gran utilidad bajo las condiciones adecuadas
Las legumbres son uno de los grupos de alimentos con más nutrientes. Estas semillas son muy beneficiosas para la salud, debido al alto contenido en proteínas vegetales, fibra, zinc, hierro y vitaminas del grupo B.
Este alimento es bajo en grasa y ayuda a reducir el colesterol LDL. Además, consumir legumbres también mejora la salud cardiovascular y contribuye a reducir la glucosa. Para mejorar la absorción del hierro, es recomendable combinarlas con alimentos ricos en vitamina C.
Los garbanzos son unas de las legumbres más populares del supermercado, especialmente los de bote. No obstante, es importante tener en cuenta una serie de puntos antes de comprarlos, tal y como recuerdan algunos de los cocineros más conocidos de España.
En primer lugar, los chefs de nuestro país recomiendan comprobar la procedencia de los garbanzos y la lista de ingredientes. Este producto solo debería contener garbanzos, agua y sal.
Posteriormente, es importante lavar todas las legumbres en conserva. "No vale con escurrirlos un poco. Hay que lavarlos a conciencia bajo el grifo hasta que desaparezca toda la espuma y el líquido denso que los rodea", apunta Karlos Arguiñano.
"Si los lavas bien y los aliñas con gracia, los garbanzos de bote pueden estar de cine", asegura el cocinero vasco. De esta forma, "el remojo, la cocción prolongada y el lavado" eliminan los antinutrientes de los garbanzos.
El chef televisivo recomienda cocer los garbanzos secos en casa, pero se pueden utilizar los de bote bajo las condiciones adecuadas: "Usad los de bote, pero lavadlos bien. Si son de buena calidad, os pueden resolver la vida".
Por otra parte, el chef José Andrés defendió en 'Vamos a cocinar', de RTVE, que "las conservas son fundamentales, sobre todo para la gente que estamos muy atareados y no tenemos tiempo para cocinar pero nos encanta".
