GASTRONOMÍA
Chef Karlos Arguiñano: "La salsa brava se elabora con estos ingredientes"
El cocinero de Beasain compartió en su programa de televisión la receta de su salsa brava
Las patatas bravas son una de las tapas más populares de España, pero siempre generan debate en torno a la salsa, debido a que en algunos sitios se elaboran únicamente con una base de pimentón y cayena, mientras que en otros establecimientos también se sirven con alioli.
Para poner punto final al debate sobre cuál es la mejor salsa brava, Karlos Arguiñano, uno de los cocineros más populares y reconocidos de la península ibérica, quiso aportar su propia versión. Lo hizo en el programa 'Cocina Abierta', emitido en Antena 3, donde compartió una receta sencilla que funciona a la perfección con patatas bravas, calamares fritos o incluso verduras a la plancha.
En primer lugar, el chef de Beasain dejó claro desde el principio que no se trata de una salsa excesivamente complicada ni técnica. Al contrario, aseguró que es una elaboración pensada para hacer en casa sin dificultad: "Es muy fácil de elaborar".
Asimismo, reconoció que "es una salsa picante, pero sabrosa" y que incluye los siguientes ingredientes: huevo, zumo de limón, aceite de oliva suave o aceite de girasol, pimentón dulce y pimentón picante, mostaza, comino, ajo y un toque de miel.
Según explicó en el programa, la clave está en la proporción y en mezclar bien todos los ingredientes. "Con todo esto mezclado hacemos una salsa maravillosa", comentó el chef, destacando que el pimentón es el que aporta ese sabor tan característico de la salsa brava tradicional.
Para terminar, Arguiñano detalló el último paso: añadir todos los ingredientes directamente en la batidora. "Después de batir bien todos los ingredientes, ya tenemos lista la salsa brava para acompañar cualquier plato", explicó en 'Cocina Abierta'.
En esta ocasión, la utilizó para acompañar unos deliciosos buñuelos de pulpo, demostrando que esta salsa no solo es perfecta para las clásicas patatas, sino también para muchas otras preparaciones.
Ingredientes de la salsa brava
- Un huevo
- Una cucharada de zumo de limón
- Una cucharadita de mostaza Dijon
- Una cucharadita de pimentón dulce
- Una cucharadita de pimentón picante
- Una cucharadita de miel
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- 100 mililitros de aceite de girasol
