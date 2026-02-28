Chef José Andrés: "Prepara este desayuno que hacían los médicos para alimentar de forma rápida y saludable a sus pacientes"

José Andrés es uno de los chefs más reconocidos a nivel internacional, ya que en 2013 adquirió la nacionalidad estadounidense. Es famoso por su especialización en la cocina de tapas, la cual ha popularizado en Estados Unidos. Además, es el fundador de la prestigiosa organización sin fines de lucro World Central Kitchen, que se dedica a proporcionar alimentos en situaciones de desastres naturales y crisis humanitarias.

Hace un tiempo, el chef asturiano compartió con todos sus seguidores una receta para desayunar de manera saludable y con el objetivo de sentirse más "recargado". El primer paso es "preparar el desayuno antes de terminar la cena".

Se trata de una receta que se inventó un médico que buscaba la manera de alimentar rápido y de forma saludable a sus pacientes.

"A veces quieres pasar horas preparando un guiso a fuego lento y reconfortante... y a veces quieres llegar a casa y no pensar demasiado en la cena", compartió el cocinero.

El cocinero de Jaleo quiso dejar claro que "la receta original era muy sencilla" y compartió los ingredientes que contiene el desayuno: copos de avena, leche, cualquier tipo de fruta y un poco de miel.

Se trata de un desayuno que "se prepara en unos cinco minutos", así que no hay excusa para aquellas personas que dicen no tener tiempo para cocinar y prefieren optar por comer bollería industrial en lugar de preparar un desayuno sano.

Además, el chef asturiano destacó que es un desayuno que se adapta a todos los gustos personales: "Puedes personalizarla añadiendo los ingredientes que quieras: fruta fresca, frutos secos, coco rallado, semillas de chía...".

José Andrés concluyó su lista de razones para probar este desayuno, que se prepara por la noche, con una pregunta: "¿Sabías que la idea de la avena nocturna proviene de Suiza, desarrollada por un médico que buscaba una forma rápida y saludable de alimentar a sus pacientes?".