Chef José Andrés: "La paella valenciana no va de ingredientes, sino de..."

La paella valenciana es uno de los platos más populares de la gastronomía española, especialmente en la Comunidad Valenciana. No obstante, siempre suele generar polémica, ya que los valencianos están hartos de las adaptaciones que se hacen en el resto de España, las cuales han sido popularmente conocidas como "arroz con cosas".

Los ingredientes tradicionales de la auténtica paella valencia son: pollo, conejo, bachoqueta, garrofón y azafrán. Añadir chorizo, guisantes o mariscos a la receta es considerado por muchos como una verdadera falta de respeto a la tradición.

Por esta razón, el cocinero José Andrés ha decidido poner un punto final al debate al compartir su propia receta de paella valenciana, defendiendo los ingredientes y el método tradicionales. Antes de ponerse manos a la obra, el chef confiesa en el vídeo, publicado en Instagram, que lo mejor es no preparar este plato en casa: "Ve a un restaurante, es demasiado difícil".

El chef de Jaleo bromeó diciendo: "Amo a los valencianos, aunque son un poco intensos. Si haces una paella que no sigue las recetas tradicionales, no lo subas a redes sociales o toda Valencia irá a por ti. No publiques una foto de tu paella si no sigues las indicaciones de una paella tradicional, hazme caso".

Después de las bromas, el cocinero se puso manos a la obra. Primero de todo, eligió los ingredientes: carne de conejo y de pollo, judías verdes, garrofón ya cocido, alcachofas, tomate natural (rallado o triturado), arroz, azafrán, agua, romero y aceite de oliva.

Empieza sofriendo toda carne en aceite de oliva, ya que así se obtiene una base mucho más sabrosa antes de añadir las verduras. Después añade las judías verdes y luego garrofón ya cocido. Cuando estas empiezan a estar en su punto, es el momento de añadir las alcachofas y el tomate rallado o triturado con un toque de azafrán.

Cuando ya está todo preparado, en lugar de añadir caldo, pone agua y algunas ramas de romero para que se infusionen. Deja hervir durante unos tres minutos antes de retirar el romero, sin exceder ese tiempo y luego agrega el arroz.

El chef expuso que "la paella no va de ingredientes, sino del sabor de los ingredientes y que el arroz absorbe como una esponja".

Al ver el resultado final, José Andrés no dudó en ser honesto: "No podría ser más simple ni humilde". Es una receta sencilla y sin complicaciones, pero que respeta perfectamente la esencia de una auténtica paella valenciana.