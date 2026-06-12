Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corea del SurMundial 2026Dónde ver Mundial 2026Barça próximo partidoCantantes inauguración Mundial 2026Víctor MuñozBernardo SilvaJoan GarciaViniciusCorte de peso TopuriaCarlos MoyáTopuria vs GaethjeFinal playoff Primera DivisionLeo MessiLamine YamalEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Pogacar TourEduardo PortelaMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaCuándo juega EspañaBarça - La Laguna TenerifeHorarios F1 BarcelonaFinal Four balonmanoMadre TopuriaRafa NadalCañizaresBorja IglesiasSeguridad SocialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

El chef José Andrés (56 años): "El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz"

El cocinero asturiano reveló al público cuál es el plato más solicitado en sus restaurantes

José Andrés desvela cómo se hace una paella valenciana

José Andrés desvela cómo se hace una paella valenciana / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

José Andrés (Asturias, 1969) es uno de los cocineros españoles más populares internacionalmente. El chef nació en Mieres, pero se trasladó con su familia a la provincia de Barcelona con cinco años.

En la adolescencia, José Andrés entró en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona, compaginando sus estudios con una estancia en 'El Bulli' de Ferran Adrià. Al finalizar sus estudios, se mudó a Estados Unidos para trabajar en el restaurante Paradis Barcelona.

Después de vivir unos años en Nueva York, se desplazó hasta Washington D.C., lugar donde reside. En la actualidad, José Andrés supervisa varios restaurantes en los Estados Unidos.

Hace unos años, el famoso cocinero concedió una entrevista a la revista Esquire. En la misma, José Andrés reveló al público cuál es el plato más solicitado en sus restaurantes. "Seguramente la paella a la leña", contestó.

De hecho, la demanda de esta receta provocó que instalara "un gran fuego en el de Las Vegas donde poder hacerlas". No obstante, las diferencias gastronómicas generan algunas dudas entre los clientes internacionales.

El cocinero José Andrés

El cocinero José Andrés / EFE

"El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz. Es cultural, les gusta un arroz con cosas que no ves ni el arroz. Mi lucha es contar que en España es al revés, es arroz con alguna cosa", explica el cocinero.

El cocinero asturiano dirigió y presentó el programa semanal 'Vamos a cocinar' en TVE entre 2005 y 2007. Más tarde, José Andrés fundó la ONG World Central Kitchen, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicado a proporcionar comidas en todo el mundo tras desastres naturales.

Noticias relacionadas y más

En 2019, el chef español inauguró en Nueva York el mercado 'Little Spain'. Este espacio está dedicado a la gastronomía española y cuenta con un 'food hall' de 3200 metros cuadrados.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
  2. Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
  3. Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
  4. Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
  5. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
  6. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores
  7. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes
  8. Confirmado: la Seguridad Social ya está enviando cartas a personas jubiladas revelando la subida de su pensión

El chef José Andrés (56 años): "El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz"

El chef José Andrés (56 años): "El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz"

MSC Cruceros, patrocinador principal del GP de Barcelona-Catalunya de F1

Detienen al cantante Beret por una presunta agresión sexual

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, viernes 12 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 12 de junio: las horas más baratas y más caras

Depilación láser masculina: por qué cada vez más deportistas la incorporan a su rutina

Depilación láser masculina: por qué cada vez más deportistas la incorporan a su rutina