El chef José Andrés (56 años): "El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz"

José Andrés (Asturias, 1969) es uno de los cocineros españoles más populares internacionalmente. El chef nació en Mieres, pero se trasladó con su familia a la provincia de Barcelona con cinco años.

En la adolescencia, José Andrés entró en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona, compaginando sus estudios con una estancia en 'El Bulli' de Ferran Adrià. Al finalizar sus estudios, se mudó a Estados Unidos para trabajar en el restaurante Paradis Barcelona.

Después de vivir unos años en Nueva York, se desplazó hasta Washington D.C., lugar donde reside. En la actualidad, José Andrés supervisa varios restaurantes en los Estados Unidos.

Hace unos años, el famoso cocinero concedió una entrevista a la revista Esquire. En la misma, José Andrés reveló al público cuál es el plato más solicitado en sus restaurantes. "Seguramente la paella a la leña", contestó.

De hecho, la demanda de esta receta provocó que instalara "un gran fuego en el de Las Vegas donde poder hacerlas". No obstante, las diferencias gastronómicas generan algunas dudas entre los clientes internacionales.

El cocinero José Andrés / EFE

"El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz. Es cultural, les gusta un arroz con cosas que no ves ni el arroz. Mi lucha es contar que en España es al revés, es arroz con alguna cosa", explica el cocinero.

El cocinero asturiano dirigió y presentó el programa semanal 'Vamos a cocinar' en TVE entre 2005 y 2007. Más tarde, José Andrés fundó la ONG World Central Kitchen, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicado a proporcionar comidas en todo el mundo tras desastres naturales.

En 2019, el chef español inauguró en Nueva York el mercado 'Little Spain'. Este espacio está dedicado a la gastronomía española y cuenta con un 'food hall' de 3200 metros cuadrados.