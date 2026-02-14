Chef Dabiz Muñoz: "Con este truco, el jamón serrano queda espectacular"

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más importantes de España por la cocina vanguardista que realiza en sus restaurantes. El reputado chef comenzó en la escuela de hostelería de Torrejón de Ardoz, Madrid, y al finalizar empezó a hacer prácticas en los restaurantes que habían sido su referente como aprendiz: Balzac, Viridiana y Chantarella.

Después de finalizar las prácticas en los mejores restaurantes de España, recorrió el mundo para probar las distintas gastronomías de las diferentes culturas del mundo. A pesar de ser ya uno de los cocineros más laureados, el madrileño sigue estudiando para evolucionar cada día, siendo la principal causa de su éxito.

Hace un año, la pareja de Cristina Pedroche acudió a 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, con el objetivo de promocionar sus distintos roscones de Reyes. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la audiencia no fueron los dulces, sino un consejo gastronómico que desveló el cocinero.

Se trató de un truco fundamental para potenciar el sabor del jamón serrano, algo que hasta ahora muchos desconocían y que puede transformar radicalmente la experiencia al degustarlo.

La mayoría de las personas tiende a pensar que el jamón serrano mejora potencialmente si se acompaña simplemente con pan, un chorrito de aceite de oliva virgen extra o incluso tomate rallado. No obstante, el dueño de DiverXO reconoció que hay un ingrediente mucho más potente: los cítricos.

Jamón serrano / Archivo

En concreto, el limón se lleva la palma como el mejor potenciador de sabor para el jamón serrano. "Se puede hacer un pan tumaca y ponerle un poco de ralladura de limón por encima. Queda espectacular para la grasa", destapó en 'La Revuelta'.

Esta combinación, aporta un equilibrio perfecto entre la intensidad del jamón y la frescura ácida del cítrico, convirtiendo un plato cotidiano en una experiencia gastronómica sorprendente.

"La grasa del jamón, si la cortas con un cítrico, el contraste es espectacular", quiso dejar claro el cocinero en el programa de Televisión Española.