Del 'Checo' Pérez a Cristian Toro, las reacciones del deporte a la captura de Nicolás Maduro: "La fe nunca se pierde"

La captura de Nicolás Maduro a manos del ejército estadounidense por orden de Donald Trump es, sin duda, la noticia del año hasta la fecha y algo que muchos venezolanos esperaban desde hacía tiempo. Aunque las valoraciones acerca de si el hecho de que el país quede en manos del gigante norteamericano pueden dividir, la mayoría de desplazados coinciden en que el fin del gobierno del expresidente ya preso en EE. UU. es algo positivo.

El mundo del deporte, como parte importante de la sociedad, no ha querido dejar pasar la ocasión para manifestarse acerca del fin de la etapa de Maduro al frente de la nación sudamericana.

Uno de ellos es el piloto de F1, Sergio 'Checo' Pérez, que aunque es mexicano ha sentido ilusión por sus compatriotas hispanos: "Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde", apuntaba el ex de Red Bull Racing y futuro miembro de la nueva escudería Cadillac, que entrará al campeonato este 2026, que además remataba escribiendo "Libre Venezuela".

Checo Pérez atraviesa en su etapa en Red Bull / Red Bull contentpool

Otro de los que se han pronunciado al respecto es el campeón olímpico en piragüismo por España en Río 2016, Cristian Toro, nacido en Venezuela. En su caso, publicó un vídeo en sus redes sociales valorando la detención de Maduro.

"El régimen que había en Venezuela privaba de libertad a mucha gente y hoy está más cerca de terminar. Me expongo a hacer este vídeo porque estoy feliz, porque han capturado por fin a este personaje", apuntaba el atleta, que explicaba que él "nació en Margarita, que es una isla venezolana, y parte de su familia" sigue viviendo allí. "Yo sí que he vivido lo que es estar en Venezuela, la Venezuela libre y también la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y me alegro de que a día de hoy estos personajes no estén al frente de un país tan bonito como es Venezuela", seguía.

"Hoy es un día feliz para mí, porque veo más cerca poder llevar a mi familia, a mi hijo, a mi mujer, a conocer el sitio donde yo nací, y a conocer un país maravilloso que nos espera allí. Enhorabuena a todo el pueblo venezolano, a toda esa gente algún día esperaban que llegase ese momento. Todavía hay un camino que recorrer, no ha acabado aquí, pero animo a todo el mundo a que intervenga en los debates", remataba.

Un caso similar es el del escalador Erik Noya, venezolano nacionalizado español: "Ahora sí, sopórtenla, sapos. Tan bellos que se veían agrandados, bien apetrechados, mirando por encima de la nariz, mientras la gente se defendía con las uñas y sin clemencia los mataron", compartía.

Juan Cuadrado, lateral del Pisa SC / EFE

En el fútbol, Juan Cuadrado, el veterano interior derecho colombiano que actualmente milita en las filas del Pisa, pero que se convirtió en una pieza importante de conjuntos como la Juventus o el Chelsea, también ha alzado la voz: "Feliz por mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, apareció el Rey de la Justicia. Venezuela libre", escribía en una Historia de Instagram en la que también se podía leer "Oremos por Venezuela".