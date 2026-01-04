Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

El chándal de Nike que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido por EEUU se ha agotado en su web

Con un costo de $140, los usuarios reportan que el conjunto ya no puede ser adquirido en la página oficial de la tienda

El mandatario venezolano fue retirado de su vivienda y llevado a Norteamérica este sábado 3 de enero

Ronald Goncalves

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación de extracción en suelo venezolano para capturar a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, y a su pareja Cilia Flores, a quienes acusan, entre otros delitos, de vínculos con el narcotráfico que han afectado al país norteamericano.

Durante las horas posteriores a la toma, las redes sociales se inundaron de imágenes y videos tanto del ataque como del proceso de retención de Maduro, entre las que destacó una captura en donde se ve al dirigente político con un chándal gris de marca Nike mientras iba esposado y con los ojos vendados.

La imagen que compartió Donald Trump en su red social, Truth Social, generó revuelo en toda la Internet, provocando no solo muchas reacciones mixtas sino, curiosamente, el agotamiento de dicho conjunto en la página web de la tienda de ropa.

Con un costo de $140, los usuarios reportan que el chándal, el cual también portó mientras caminaba junto a agentes de la DEA en su llegada a territorio estadounidense, está completamente agotado; un suceso que, en sí mismo, se ha viralizado en redes sociales.

Los internautas no solo no tardaron nada de tiempo en identificar qué conjunto de Nike era, sino que también fueron expeditos en agotar el look para inmortalizar en su guardarropa uno de los movimientos geopolíticos más impactantes del siglo XXI.

En este momento, tanto Maduro como Flores permanecen en Estados Unidos a la espera de ser juzgados este lunes por los tribunales del país, mientras en Venezuela ha asumido las riendas Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta, en un contexto donde todavía impera la incertidumbre tanto para la nación caribeña como para la región y el mundo.

