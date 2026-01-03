El chándal de Maduro en su captura que causa furor en redes sociales

Nicolás Maduro ha sido el principal protagonista de este sábado en la actualidad internacional tras su detención en Caracas tras una operación especial de Estados Unidos. El dirigente venezolano fue detenido sin poder oponer resistencia en el marco de una extracción del país que también ha afectado a su mujer, Cilia Flores.

Donald Trump, unas horas después de la captura de Nicolás Maduro, compareció en Mar-a-Lago, su residencia de Florida, para explicar todos los detalles de la detención del presidente venezolano. Todo ello cuando minutos antes se había publicado de manera oficial una imagen de Maduro a bordo del buque Iwo Jima. En la fotografía solamente se podía apreciar al dirigente, mientras que su esposa, Cilia Flores, no ha aparecido en la instantánea.

El chándal que dio la vuelta al mundo

Maduro llegó a Bahía de Guantánamo para ser entregado al FBI antes de partir a Nueva York. "Ahora mismo están en un barco; se dirigirán, en última instancia, a New York, y luego se tomará una decisión, supongo, entre New York y Miami o Florida", declaró Donad Trump en una rueda de prensa.

La imagen, que dio la vuelta al mundo, no tardó en hacerse viral. El presidente venezolano fue detenido llevando un chándal que muchos adoptaron como un meme en redes sociales. La vestimenta, de la marca Nike, se trata de un conjunto de la línea Tech Fleece valorado en aproximadamente 200€ que Nicolás Maduro llevaba en el momento de su detención y las burlas no tardaron en llegar.

Otros, por su parte, ironizaron con el posicionamiento siempre en contra del capitalismo del dirigente venezolano y lo irónico que fue que llevase un chándal de una reconocida marca estadounidense en el momento de su captura. Algunos tiraron de hemeroteca y cuadraron un gracioso paralelismo entre Maduro y ElXokas, youtuber español, que suele vestir el mismo chándal que el venezolano cuando fue detenido.