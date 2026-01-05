El chándal del arresto a Maduro, arrasa en las redes sociales: "Vale más de 200 euros"

El arresto a Nicolás Maduro a manos del ejército estadounidense por orden de Donald Trump es, sin duda, la noticia del año hasta la fecha y algo que muchos venezolanos esperaban desde hacía tiempo.

Aunque las valoraciones acerca de si el hecho de que el país quede en manos del gigante norteamericano pueden dividir, la mayoría de desplazados coinciden en que el fin del gobierno del expresidente ya preso en Estados Unidos, es algo positivo.

En redes sociales, la noticia generó un torrente de imágenes. Entre ellas, algunas creadas con inteligencia artificial, aunque la primera fotografía auténtica del presidente detenido circuló desde la cuenta de Donald Trump. La atención se centró especialmente en el chándal que Maduro vestía en esa instantánea, lo que provocó numerosos comentarios y búsquedas en internet.

Locura por el chándal 'Nike tech'

En ciertos países aún se puede encontrar en línea y, sobre todo, en algunas tiendas físicas, aunque se prevé que se agote por completo. Curiosamente, el chándal que llevó Maduro, también durante su descenso del avión en Estados Unidos y en los videos posteriores caminando junto a los agentes de la DEA, es el mismo que utiliza el Real Mallorca en sus partidos oficiales.

La chaqueta Windrunner, de tejido Fleece, tiene un precio de 120 euros, mientras que el pantalón jogger, confeccionado en tejido Woven, se vende por 100 euros.

El sábado, tras el operativo realizado de madrugada mientras Maduro dormía, Donald Trump compartió la primera foto del presidente venezolano esposado, con los ojos y oídos cubiertos, a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe. En la imagen, Maduro aparece de pie, vestido con el chándal gris de Nike, usando un antifaz y auriculares aislantes, mientras sostiene una botella de agua con las manos esposadas. Detrás de él se ve a un agente de la DEA supervisando la escena.

Desde entonces, la imagen ha generado un amplio debate y todo tipo de reacciones, desde memes hasta análisis sobre su indumentaria. Incluso se han difundido fotografías falsas que intentaban pasar por reales, algunas de las cuales circularon en medios de comunicación.

Hoy, 'outfit' marrón

La prenda deportiva que llevó Maduro en la foto auténtica se ha convertido en un fenómeno de ventas, agotando tallas y provocando curiosidad sobre si forma parte de su colección personal de ropa deportiva. Otros detalles de su vestimenta, como gafas y auriculares aislantes, también han sido objeto de atención.

Posteriormente, han aparecido imágenes de Maduro con otros atuendos, como un chándal oscuro con chanclas y calcetines blancos, o una sudadera azul cielo de una marca estadounidense que rápidamente se viralizó en redes sociales. La última vez que se mostró públicamente, camino al juicio, el presidente vestía ropa marrón, posiblemente la que le proporcionan en prisión, y así se presentará por primera vez ante el juez.